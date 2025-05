Bitácora al segundo mes de Orsi

Se cumplió en la magna fecha del Día de los Trabajadores el segundo mes del gobierno de Yamandú Orsi. Como bien recordó el Pacha Sánchez, al Frente Amplio se lo eligió para gobernar sesenta meses y no sesenta días, pero ello no obsta de una particularidad verificada en muchas ocasiones a lo largo de la historia y a lo ancho del mundo: los primeros días no valen lo mismo que todos los días, porque la primera impresión, como sabe cualquier romántico, es una que cuenta mucho más allá de su dimensión objetiva y significación concreta. Por todo esto, conviene dar cuenta del arranque y pasar raya, a ver en qué andan las cosas.