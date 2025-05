Orsi sobre impuesto a las ganancias de las empresas: "No está en nuestro planteo"

“Esto es muy legítimo, fue muy frontal el planteo, ya digo, hubo expresiones que no había escuchado hasta ahora, concretas, de planteos concretos que compartiré o no, depende, pero lo bueno es la frontalidad, aquello de que con libertad no se ofende ni se teme”, comentó Orsi sobre las propuestas de nuevos tributos para financiar el sistema de seguridad social y las políticas sobre pobreza infantil.

Propuestas jugadas

Orsi confesó que algunas propuestas realizadas por los trabajadores le parecieron “muy jugadas” y aseguró que estas “tendrán su devolución”.

Por otro lado, fue consultado respecto a la propuesta puntual de un impuesto a las ganancias empresariales para financiar la seguridad social, y sostuvo que es una de las que se “lleva para analizar”. “Por supuesto no está en nuestro planteo, pero tenés que tomar nota”, afirmó y añadió: “Uno no viene acá ni va a ninguna reunión pensando decir que sí a todo”.

“La situación del país y la economía nacional no soporta nuevos tributos”, expresó el presidente de la República.

En tanto, sobre el planteo de reducir la jornada laboral, el mandatario dijo que “está difícil”. “Si yo te digo que sí es factible o no es una respuesta muy fácil, pero que no tiene mucho sustento; hay que analizar”, manifestó el jerarca.

Respecto a este tema, detalló que “es lo deseable”, pero insistió en que “no se puede lesionar la productividad o no afectar la economía en su conjunto” como consecuencia de aplicar esta medida.

Orsi también mencionó la importancia de la inversión extranjera y aseguró que la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) tiene varias propuestas, que vienen desde antes que el Frente Amplio asumiera el gobierno.

“Hay que tener todo en cuenta y generar esa propuesta nacional que nos corresponde hacer para generar el bienestar para la mayor parte de nuestra población”, indicó el presidente.

Orsi habló de Ancap

Por otro lado, Orsi habló de la situación financiera de Ancap y dijo que no habla de “intencionalidades” o “de culpas”. “Hay un número ahí arriba de la mesa y no se daba desde el año 2015. Ahora, ¿hay explicaciones? Capaz que sí”, agregó.

A su vez, mencionó el supuesto ajuste fiscal que desde la oposición mencionan y dijo que “desde hace tiempo se viene asustando con eso”. “La realidad es esta y sobre eso nos movemos con total transparencia”, sostuvo Orsi.