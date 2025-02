El archivo definitivo del caso Antel Arena

El fiscal Rodríguez analizó la documentación, recogió testimonios y dictaminó que no hubo ningún acto penalmente reprochable, que los tales costos de 40 millones de dólares referían solo a la obra civil, sin incluir ni la demolición de lo que quedaba del cilindro ni toda la obra de los alrededores, el equipamiento técnico, acústico, la intervención en la zona, como habían aclarado en muchas oportunidades los arquitectos de Antel que el fiscal Rodríguez reconoció en el propio dictamen como muy competentes. El fiscal no encontró nada en las compras, en los pagos, ni observó que ninguna empresa haya impugnado y nadie que se haya favorecido. En suma, no encontró ninguna incidencia sospechosa de corrupción. Lo único que observó como legítimo es que cualquier persona puede estar o no de acuerdo con que el Estado haga una obra de esa naturaleza, pero ese es un tema político y no del ámbito penal.