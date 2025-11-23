El caso Cardama y la responsabilidad de Javier García

Algo que todos sabemos, además de las características fraudulentas de la garantía, de la firma notarial, de los plazos y del avance de la obra, es que en esta interpelación, aunque parezca un contrasentido, el principal interpelado va a ser el senador interpelante: es que es evidente que son tantas las irregularidades y parece tan inexplicable que este contrato haya sido adjudicado a un astillero como Cardama, que había quedado rankeado último, que no reunía los pergaminos mínimos para semejantes proyectos, que ni siquiera era el sugerido por los técnicos o por los jerarcas más importantes de la Armada de entonces, que ahora campea la suspicacia y todo el mundo se pregunta por qué el exministro García y, presuntamente, el expresidente Lacalle Pou se empecinaron en asignar esta obra a esta empresa de Vigo que lleva más de cien años haciendo otras cosas —nunca algo ni siquiera parecido— y que no conseguía que nadie le brindara una garantía, al punto de presentar una garantía inexistente.

A todos nos gustaría saber qué le vieron a esta empresa las exautoridades y por qué se muestran tan nerviosas, al punto de ensayar una defensa acalorada de tal magnitud que, en lugar de situarse en la defensa de los intereses de la Uruguay, parecen mucho más abocadas a defender los intereses de la empresa que, de acuerdo a todos los indicios, intentó jopear al Estado con una garantía irreal de una empresa de papel certificada por la firma apócrifa, puesto que el escribano español que aparece como firmante no la reconoce.

Hay que indagar, hay que conocer, hay que empezar a correr el velo a todos los negocios que presenten opacidades, inconsistencias, y hay que ver, finalmente, si se trató de errores producto de la ineptitud o la inexperiencia o si, por el contrario, hubo otros motivos todavía ocultos para todas estas cosas.