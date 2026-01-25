Blancos llamaron a los jóvenes a dar la batalla cultural contra "la dictadura de la nueva izquierda"

Sebastián Da Silva y la dictadura

Por su parte, el senador Sebastián Da Silva puso el foco en la militancia juvenil, a quienes pidió dar la “batalla cultural” ante una “dictadura de la nueva izquierda”.

“Hay mucha gurizada acá y les quiero pedir algo: militen como Generación Z, no reproduzcan las lógicas tradicionales de la política, no imiten a los políticos viejos, sólo ustedes saben cómo dar esa batalla cultural en las redes”, indicó.

“Esa es la libertad y no una ideología colectivista que nos quiera hacer igual a cómo piensan ellos y no hacen otra cosa que justificar las peores tradiciones uruguayas como una murga que dice que a personas, seres humanos se le entra una cámara de gas y se lo transforma en jabón. Eso es lo que nos podemos permitir”, recalcó.

“El tiempo de las frustraciones y las laceraciones terminó; el Partido Nacional está parado frente al peor Frente Amplio, pronto para ir y seguir dando la batalla cultural” concluyó Sebastián Da Silva.