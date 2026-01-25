Hacete socio para acceder a este contenido

Política

Siguen en campaña

Blancos llamaron a los jóvenes a dar la batalla cultural contra "la dictadura de la nueva izquierda"

Blancos de Alianza País realizaron su encuentro nacional. javier García y Sebastián Da Silva estuvieron entre los principales oradores.

Un día después de que el Herrerismo se&nbsp; reunira en La Paloma, Alianza País, realizó su Encuentro Nacional en Atlántida, Canelones.

Por Redacción Caras y Caretas

Un día después de que el Herrerismo se reunira en La Paloma, Alianza País, realizó su Encuentro Nacional en Atlántida, Canelones, con la presencia de Intendentes, legisladores, alcaldes y dirigentes blancos. Durante las oratorias se escuchó al senador Javier García, quien arremetió contra el presidente Yamandú Orsi asegurando que "mintió" durante la campaña; y a Sebastián Da Silva, arengando contra "la dictadura de la nueva izquierda".

"Respeto mucho a las personas y las instituciones. Pero es obvio. El presidente Orsi, frente a estas mismas cámaras, en el debate presidencial, nos mintió. Dijo dos veces 'no voy a aumentar impuestos', y van seis aumentos de impuestos", sostuvo García.

"Le pido con respeto que asuma el gobierno. Basta de debates laterales, de agresiones a la oposición. Que le ponga rumbo a la política internacional. Que le ponga rumbo a la política de seguridad pública. Lo más grave para Uruguay no es la gestión del ministro Negro como chofer. Es la gestión del ministro Negro como ministro de Seguridad, que es un desastre", remarcó el senador.

Sebastián Da Silva y la dictadura

Por su parte, el senador Sebastián Da Silva puso el foco en la militancia juvenil, a quienes pidió dar la “batalla cultural” ante una “dictadura de la nueva izquierda”.

“Hay mucha gurizada acá y les quiero pedir algo: militen como Generación Z, no reproduzcan las lógicas tradicionales de la política, no imiten a los políticos viejos, sólo ustedes saben cómo dar esa batalla cultural en las redes”, indicó.

“Esa es la libertad y no una ideología colectivista que nos quiera hacer igual a cómo piensan ellos y no hacen otra cosa que justificar las peores tradiciones uruguayas como una murga que dice que a personas, seres humanos se le entra una cámara de gas y se lo transforma en jabón. Eso es lo que nos podemos permitir”, recalcó.

“El tiempo de las frustraciones y las laceraciones terminó; el Partido Nacional está parado frente al peor Frente Amplio, pronto para ir y seguir dando la batalla cultural” concluyó Sebastián Da Silva.

