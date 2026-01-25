Blancos llamaron a los jóvenes a dar la batalla cultural contra "la dictadura de la nueva izquierda"

Un día después de que el Herrerismo se reunira en La Paloma, Alianza País, realizó su Encuentro Nacional en Atlántida, Canelones, con la presencia de Intendentes, legisladores, alcaldes y dirigentes blancos. Durante las oratorias se escuchó al senador Javier García, quien arremetió contra el presidente Yamandú Orsi asegurando que "mintió" durante la campaña; y a Sebastián Da Silva, arengando contra "la dictadura de la nueva izquierda".
Siguen en campaña
