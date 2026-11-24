En esta oportunidad, la Productora de Audio del Año fue LA MAYOR, mientras que la Productora de Video del Año fue ORIENTAL FILMS y la de Animación fue Galgo VFX. En tanto, el Anunciante del Año en Comunicación Creativa fue McDonald´s.

La agencia Cámara/TBWA fue la más premiada. En cantidad de galardones, estuvo seguida por Notable Publicidad y, en tercer lugar, Publicis Impetu.

Federico Lamaison, gerente de Marketing y Comunicación Corporativa de Banco Santander y presidente de la CAU, sostuvo que “siempre es una gran alegría dedicar una noche a celebrar y reconocer a toda la industria, renovando el compromiso de la cámara con seguir empujando los límites del profesionalismo, la calidad y la innovación en todo el ecosistema publicitario local”.

A su turno, Martín Gómez, gerente de Marketing de Grupo Disco Uruguay (GDU) y presidente de la Campana de Oro 2026, expresó que “fue un gran honor haber tenido la oportunidad de presidir esta nueva edición. Se trata de una jornada muy importante para el sector, que es el resultado de meses de esfuerzo por parte del equipo organizador y del jurado”.

En esta edición, participaron 129 piezas, que fueron presentadas tanto por agencias como por productoras.

El jurado estuvo integrado por 24 profesionales de la CAU, la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad (AUDAP), la asociación de empresas dedicadas a la producción de audio y música publicitaria APA, la Cámara Empresarial de Productoras Publicitarias del Uruguay (CEPPU), el Círculo Uruguayo de la Publicidad (CUP), el Interactive Advertising Bureau (IAB) Uruguay, la Cámara Uruguaya de Agencias de Medios (CUAM), la Universidad ORT Uruguay y la Agencia del Año 2025, Cámara/TBWA.