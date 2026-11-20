La Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), junto con la Cámara de Representantes y la Red Uruguay Emprendedor, conmemoró el Día Nacional de la Cultura Emprendedora con una jornada de intercambio y reconocimiento al trabajo de las instituciones que impulsan el emprendedurismo en Uruguay.
Fortalecer el sector
ANDE celebró el Día Nacional de la Cultura Emprendedora con foco en los desafíos del sector
La jornada reunió a autoridades nacionales y representantes del ecosistema emprendedor en el Palacio Legislativo, con el objetivo de visibilizar el aporte de los emprendimientos al desarrollo productivo del país y analizar oportunidades.