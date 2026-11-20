Articulación para fortalecer el ecosistema emprendedor

La jornada también buscó dar visibilidad al trabajo que desarrollan las instituciones vinculadas al sector y a la importancia de la articulación entre organismos públicos y organizaciones que acompañan el desarrollo de iniciativas empresariales.

Entre las autoridades presentes estuvieron la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse; el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi; y el presidente de ANDE, Juan Ignacio Dorrego. También participaron los directores de la Agencia, Soledad Marazzano y Martín Briano.

La conmemoración puso en agenda el papel del emprendedurismo como motor de desarrollo económico y productivo, y la necesidad de continuar generando condiciones que favorezcan la innovación, la creación de empresas y el crecimiento de los emprendimientos en Uruguay.