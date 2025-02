Canelones: "Construyendo el departamento que la gente quiere"

“Nosotros asumimos un compromiso con los 30 municipios, asumimos un compromiso con la gente y estamos trabajando para cumplirlo. Creo que es tan importante proyectar las obras a ejecutar como efectivamente ejecutarlas, porque muchas veces es incluso más complejo lograr la ejecución, con toda la burocracia que eso implica, que la proyección en sí. Finalizando estos compromisos asumidos con la gente, van surgiendo algunas temáticas en las cuales uno va poniendo su impronta, enfrentando distintas realidades con el equipo de trabajo, sumado al aporte personal de cada uno, y vamos sorteando esas situaciones”, afirmó.

Un crecimiento sostenido y planificado

Metediera enfatizó el impacto positivo del ordenamiento territorial en el crecimiento económico. La planificación de corredores logísticos en rutas estratégicas como la 101, 102 y 5 ha incentivado la inversión y la instalación de emprendimientos productivos. “Eso ha permitido que Canelones haya tenido una explosión en cuanto a la inversión”, explicó. “También, el ordenamiento territorial te permite analizar y trabajar las inversiones inmobiliarias, lo que genera muchas fuentes de trabajo, mano de obra, empleo y también futuros recursos para la intendencia. Recordemos que las finanzas del país, en general, se sostienen con los mayores ingresos que son la contribución inmobiliaria y la patente. En la medida que vas generando desarrollo inmobiliario, con los cuidados ambientales que se deben tener, generás trabajo, dinamizás la economía y, además, generás futuros ingresos”, agregó.

Por otro lado, Canelones, con sus balnearios y su extensa costa, ha experimentado una buena temporada turística, con altos niveles de ocupación en enero y febrero. Según Metediera, el 70 % de quienes eligen pasar un día de playa lo hacen en Canelones. “Eso nos permite planificar el trabajo junto con la Asociación de Turismo Canelones y la Cámara Comercial, acompañando con infraestructura acorde al tipo de turismo que tenemos”, señaló.

“La primera quincena de enero estuvo al 100 %; la segunda bajó un poquito, siempre pasa eso. Febrero estuvo un poquito más arriba de lo que esperábamos... Complementamos con actividades deportivas, culturales, en fin, políticas públicas que nos permiten, por un lado, mostrar nuestro desarrollo vinculado a lo cultural y a lo productivo, pero también dinamizar y apuntar al turismo. Así que estamos conformes con cómo se viene desempeñando la temporada”, comentó.

Políticas sociales e inclusión

El compromiso de la Intendencia con las políticas sociales ha sido un factor fundamental en la gestión. Metediera subrayó la importancia de estar cerca de la gente. Además,destacó iniciativas como “1000 días de igualdad”, que facilita el acceso al transporte gratuito para mujeres embarazadas, y el impulso de programas ambientales como el reciclaje y compostaje domiciliario. El ámbito deportivo y cultural también ha recibido un fuerte impulso con la iluminación de canchas de baby fútbol, la construcción de polideportivos y la creación de espacios culturales y usinas que permiten a los artistas emergentes desarrollar su arte con apoyo del Gobierno departamental. Destacamos como política pública el haber estado y seguir acompañando a las personas que más dificultades tienen. Seguimos acompañando los merenderos y las ollas populares que funcionan. Atravesamos una pandemia compleja, donde estuvimos al lado de la gente. Yo creo que eso, fundamentalmente, es muy bueno. También, en términos sociales, haber instrumentado el centro de habilitación para personas con discapacidad física en Las Piedras, a pesar de no haber tenido el acompañamiento del Gobierno nacional. Creo que esto también marca y, de hecho, el presidente electo planteó eso como ejemplo y propone sumar centros de estas características en varios lugares del país, además de un convenio con la Facultad de Medicina para que funcione. Así, la Universidad de la República y la Intendencia de Canelones, por medio de un préstamo de un fideicomiso de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), algo inédito en América Latina, le permite a Canelones acceder a un préstamo de manera directa, sin pasar por el Gobierno nacional. Y hoy esa ejecución es un ejemplo en América Latina”, explicó.

“Destacamos el programa ‘1000 días de igualdad’, dirigido a las familias con niñas y/o niños pequeños, menores de un año, dándoles el boleto gratis a las embarazadas para los controles del parto y el posparto. Después tenemos otras acciones vinculadas con lo social, pero que son también ambientales, como el reciclaje y compostaje en domicilio, el doble contenedor, la compostera, con una participación muy activa de la gente desde sus casas, reciclando y compostando. Si la gente no se involucrara como lo hace, por más que llevamos 150.000 contenedores y 5.000 composteras, la política pública no tendría el resultado que tiene. Y eso es muy destacable, la sinergia entre el gobierno departamental y la gente. Luego, en términos deportivos, haber iluminado el 100 % de las canchas de fútbol con luminaria LED y habernos hecho cargo del consumo de la energía eléctrica, lo que implica que la familia que está en torno al baby fútbol, con los gurises jugando al fútbol y no en otras actividades, tiene un valor social muy importante. Bueno, para eso llevamos esa política pública adelante, que nos pone muy contentos tener hoy ya construidos 14 polideportivos, y se está trabajando sobre tres más”, continuó detallando nuestro entrevistado.

“En términos culturales, hemos desarrollado siete centros culturales, 28 espacios culturales, el anfiteatro de La Paz y tres salas de usinas audiovisuales donde quien tiene la posibilidad de crear arte pero no cuenta con los medios puede ir a las usinas a grabar sus audios, demos y desde ahí subirse a la web de la Intendencia, en el catálogo de música, para poder mostrar lo que hacen y ser considerados para los distintos espectáculos. Yo creo que hay un montón de cosas”, dijo. “Venimos acompañando el cambio en la matriz energética del país, no solo con los camiones eléctricos recolectores, sino también con los ómnibus eléctricos para el servicio de transporte departamental que estamos llevando adelante, los programas de acompañamiento a las personas con discapacidad, Mar al Alcance, el Parque Azul de Atlántida, construido con vecinas y vecinos que tienen familiares con TEA, y fueron ellos quienes aportaron las ideas. En fin, las camionetas con accesibilidad para el traslado de personas con discapacidad, que es cierto que recién estamos arrancando, pero comenzamos”, señaló.

Metediera también afirmó que “trabajar la memoria también tiene un aspecto de acompañamiento social. Por eso firmamos un acuerdo con la Institución Nacional de Derechos Humanos para formalizar el trabajo que veníamos haciendo y acompañar a la institución en la búsqueda de personas desaparecidas por la dictadura. Yo creo que todo siempre tiene un componente político y social importante”.

Proyección internacional y hermanamientos

De igual manera, el intendente resaltó la importancia de las relaciones internacionales para el desarrollo del departamento. Acuerdos con ciudades de EEUU, China, Cuba y España han permitido intercambios culturales, deportivos y económicos. “Todo tiene que ver con todo, poder estar en diálogo y abrir puertas”, afirmó Metediera y subrayó la relevancia de estos vínculos para el posicionamiento de Canelones. “Lo social para mí también tiene que ver con tener el vínculo internacional con distintas ciudades, el hermanamiento con distintos países, recibir a los embajadores y embajadoras, abrir puertas para la gente, porque los intercambios muchas veces son económicos, productivos, pero también culturales, sociales y deportivos”, destacó.

“Tenemos un acuerdo con Cuba para un intercambio de políticas deportivas, y un acuerdo con Loudoun, que es una ciudad del estado de Virginia, en EEUU, que produce Tannat, un vino de referencia nuestro. Vinieron tres enólogos y enólogas de Loudoun que hicieron una pasantía de tres meses aprendiendo cómo funciona el proceso del vino en Uruguay. Después, en algunos casos, por ejemplo con China y Ecuador, se está trabajando en genética ganadera e importación de carne respectivamente. Se han generado intercambios también con España, Francia, Italia, Armenia, Chile. Nosotros instalamos una oficina de Migraciones en Ciudad de la Costa también para atender el tema de la movilidad urbana y las implicaciones que eso tiene. Es decir, venimos en una sucesión de trabajo que, vuelvo a insistir, lo que busca es abrir puertas para el departamento”, explicó.

El futuro de Canelones

De cara al futuro, Metediera se mostró optimista sobre la continuidad del proceso de desarrollo que ha venido impulsando la Intendencia. Destacó la descentralización y el diálogo con la ciudadanía como pilares fundamentales para seguir avanzando. “Yo estoy muy confiado en el proceso que Canelones viene llevando adelante, un proceso serio de participación, de descentralización, de responsabilidad económica y financiera, y fundamentalmente de mucho diálogo en cada municipio, construyendo el departamento que la gente quiere, obviamente sin dejar de lado la responsabilidad departamental en la planificación y el ordenamiento territorial. Yo creo que venimos bien en ese sentido, y creo que el Gobierno nacional frenteamplista también nos va a permitir articular un poco más en alguna política pública que por ahí quedó un poco rezagada, y nos va a permitir avanzar. Estoy muy confiado en lo que venimos haciendo como equipo desde la Intendencia, en la consecución de los 20 años de gestión, y bueno, esperemos que la gente nos renueve esa confianza”, concluyó.