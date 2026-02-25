Evolución del Salario Real en el primer año del Gobierno de Orsi en relación a los 5 años de Lacalle Pou

Un tema fundamental para evaluar el primer año de gobierno de Yamandú Orsi es el impacto de los salarios y los resultados de las negociaciones en el marco de los Consejos de Salario, específicamente en la ronda número 11 correspondiente a 2025. Tema relevante en la campaña pero sobre el cual se tienen muchas expectativas cuando se trata de un gobierno de izquierda. La cuestión salarial no solo afecta a la población general, sino que tiene especial relevancia para el movimiento sindical en lo que hace a la clase trabajadora y para colectivos con ingresos fijos, como jubilados y pensionistas. Los resultados en los consejos de salarios son determinantes para el aumento de los ingresos y, en particular, para la evolución de los ingresos reales, medidos a través del índice de salario real. Los Consejos de Salarios y los lineamientos han sido determinantes del impacto en la evolución del poder adquisitivo de los salarios, más allá que se suman otras discusiones siempre entre la visión desde la izquierda y la derecha de cuales son los temas que deben ser parte de las mesas de negociación colectiva.
Análisis de los Consejos de Salarios y el Salario Real
En el periodo de marzo a diciembre de 2025, es esencial realizar un análisis de los resultados de los consejos de salarios y de cómo esto se tradujo en cambios en el salario real bajo la gestión de Orsi, especialmente en comparación con los cinco años del gobierno de Luis Lacalle Pou. Las discusiones sobre este tema han cobrado fuerza en diversas instancias, y aunque los resultados de los índices de salarios de enero aún no están disponibles, se pueden evaluar los datos hasta diciembre.
Los informes del Instituto Nacional de Estadística (INE) y otros estudios, como los publicados por el Instituto Cuesta Duarte, han alimentado el debate sobre el poder adquisitivo. Este tema también fue destacado por Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, en su discurso durante el festejo del aniversario del partido el 7 de febrero en Juan Lacase, departamento de Colonia.
Evolución del Índice de Salario Real
Los resultados generales calculados a partir de los datos del INE muestran cómo ha evolucionado el índice de salario real (ISR) como indicador del poder adquisitivo. Al observar la variación del ISR por año de gobierno, se revela que en los primeros nueve meses de la administración de Orsi, el crecimiento del salario real casi igualó el crecimiento total experimentado durante los cinco años del gobierno de Lacalle Pou.
A continuación, se presenta un resumen de la variación porcentual del ISR en los diferentes periodos calculo que hicimos nosotros a partir de las series disponibles en el INE:
Variación % ISR
Var 1 año Lacalle Pou - mar 20 feb 21
-2,66
Var 2 año Lacalle Pou - mar 21 feb 22
-1,73
Var 3 año Lacalle Pou - mar 22 feb 23
2,90
Var 4 año Lacalle Pou - mar 23 feb 24
3,65
Var 5 año Lacalle Pou - mar 24 feb 25
0,67
Total del período Lacalle Pou
2,68
Var 1 año Orsi - mar 25 dic 25
2,26
En los primeros 9 meses de Orsi el aumento fue de 2,26% mientras que en el primer año de Lacalle Pou hubo una caída de 2,66% y en todo el periodo el aumento fue de 2,68%, si proyectamos que en los tres meses que no tenemos datos se da el aumento promedio mensual la recuperación en el gobierno de FA empardaría aprox. El aumento de 5 años del gobierno de colación. Pero además, para el gobierno de Lacalle los dos primeros años fueron de baja y recién la recuperación se da en el año 3 y 4 y casi nada en el año 5. Sin duda hasta una buena estrategia electoral con una perdida que nadie recupera y luego quisieron capitalizar la variación del salario real como logro de campaña.
La evaluación de los resultados de los consejos de salarios y la evolución del salario real durante el primer año del gobierno de Yamandú Orsi muestra un crecimiento que sin ser significativo en el poder adquisitivo de los trabajadores es una mejora. A pesar de las restricciones presupuestales y las dificultades inherentes a la gestión económica nacional, los primeros meses de la administración han logrado ofrecer una respuesta favorable en términos de salarios, con una variación del ISR que se aproxima a la totalidad del crecimiento alcanzado bajo el gobierno de Lacalle Pou.
Los resultados preliminares y las conclusiones del informe del Instituto Cuesta Duarte son fundamentales y evaluar este primer año puede ser clave a los efectos de proyectar y concretar las futuras negociaciones.