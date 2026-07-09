Francia derrota a Marruecos con goles de Mbappé y Dembelé

En la segunda mitad la selección africana comenzó mejor que los europeos, sin embargo, la calidad de Kylian Mbappé iba a ser clave. Luego de recuperar la pelota en la salida, Doue asistió al "10" y este con una gran media vuelta se puso frente al arco y con un remate cruzado puso la pelota inalcanzable para Bono, marcando el primer gol del elenco francés.

Apenas seis minutos más tarde, e instantes antes de la pausa de hidratación, Dembelé tomó la pelota en campo rival y por el centro avanzó hasta quedar en la puerta del área mayor, sacó un gran derechazo para que pese a los esfuerzos del golero marroquí, ampliar la distancia en el marcador.

Francia

Mike Maignan; Jules Koundé (71' Warren Zaire-Emery), William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doue (77' Bradley Barcola); Kylian Mbappé (77' Jean Philippe Mateta).

DT: Didier Deschamps

Marruecos

Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine (74' Zakaria El Ouahdi); Ayyoub Bouaddi (62' Sofyan Amrabat), Neil El Aynaoui; Chemsdine Talbi (85' Amine Sbaï), Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss (62' Soufiane Rahimi); Brahim Diaz (74' Gessime Yassine).

DT: Mohamed Ouahbi