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Mundial |

2-0

Francia derrota a Marruecos con goles de Mbappé y Dembelé

El primer partido de los cuartos de final de este Mundial se juega en la ciudad de Boston y cuenta con el arbitraje del argentino Facundo Tello.

Francia derrota a Marruecos.

Francia derrota a Marruecos.
Francia y Marruecos igualan en Boston.

Francia y Marruecos igualan en Boston.
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Comienza la etapa final del Mundial, esta tarde en la ciudad de Boston (Estados Unidos) hay un gran encuentro que definirá al primer equipo semifinalista. Francia se enfrenta a Marruecos en un encuentro sumamente atractivo que cuenta con el arbitraje de Facundo Tello mientras que el AVAR es el uruguayo Loedán González.

En apenas cuatro minutos, Francia generó dos situaciones de gran peligro que tuvieron fantásticas intervenciones de Bono. Primero ante un remate de media distancia de Mbappé y luego tras un cabezazo en el área chica de Upamecano.

A los 28 minutos, el árbitro sancionó un penal para el elenco europeo que dejó muchas dudas. Kylian Mbappé pateó muy mal el penal y Bono se tiró contra su izquierda para contener el remate y mantener el partido igualado.

En la segunda mitad la selección africana comenzó mejor que los europeos, sin embargo, la calidad de Kylian Mbappé iba a ser clave. Luego de recuperar la pelota en la salida, Doue asistió al "10" y este con una gran media vuelta se puso frente al arco y con un remate cruzado puso la pelota inalcanzable para Bono, marcando el primer gol del elenco francés.

Apenas seis minutos más tarde, e instantes antes de la pausa de hidratación, Dembelé tomó la pelota en campo rival y por el centro avanzó hasta quedar en la puerta del área mayor, sacó un gran derechazo para que pese a los esfuerzos del golero marroquí, ampliar la distancia en el marcador.

Francia

Mike Maignan; Jules Koundé (71' Warren Zaire-Emery), William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doue (77' Bradley Barcola); Kylian Mbappé (77' Jean Philippe Mateta).

DT: Didier Deschamps

Marruecos

Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine (74' Zakaria El Ouahdi); Ayyoub Bouaddi (62' Sofyan Amrabat), Neil El Aynaoui; Chemsdine Talbi (85' Amine Sbaï), Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss (62' Soufiane Rahimi); Brahim Diaz (74' Gessime Yassine).

DT: Mohamed Ouahbi

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