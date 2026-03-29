Hallan centro operativo de Sebastián Marset en Bolivia en una zona remota
Hallan centro operativo en la selva con pista y depósitos ocultos en Bolivia, vinculados a Sebastián Marset. Allí tenía su punto estratégico de acopio.
Los investigadores destacaron especialmente una de las caletas, con capacidad para almacenar hasta tres toneladas de droga, además de otra de menor tamaño.
Captura vía: NPY Oficial
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Un operativo antidrogas en Bolivia dejó al descubierto una estructura clandestina que, según las autoridades, formaba parte del esquema logístico del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. El hallazgo se produjo en una zona selvática al norte de Santa Cruz de la Sierra, de difícil acceso, donde funcionaba un centro preparado para el acopio y traslado de grandes cargamentos de droga.
El procedimiento fue llevado adelante por la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), cuyos efectivos debieron sortear condiciones adversas para llegar al lugar, incluyendo el cruce de un río con fuerte corriente utilizando cuerdas. Una vez en el predio, detectaron una vivienda precaria que contrastaba con la infraestructura montada en el terreno: una pista de aterrizaje clandestina, un hangar y varias “caletas” destinadas a ocultar estupefacientes.
Punto estratégico
Entre los elementos incautados se encuentran equipos de comunicación, radios y tambores, presuntamente utilizados para coordinar movimientos y vigilar la zona.
Los investigadores destacaron especialmente una de las caletas, con capacidad para almacenar hasta tres toneladas de droga, además de otra de menor tamaño.
De acuerdo con las autoridades, el enclave funcionaba como un punto estratégico dentro de la red de Marset, clave para la logística del narcotráfico en una región que, por su geografía, favorece las operaciones ilegales y dificulta los controles.
Un lugar en la selva de muy difícil acceso
La zona donde fue hallado el enclave se ubica en el norte del departamento de Santa Cruz, una región caracterizada por extensas áreas de monte, baja densidad poblacional y escasa presencia estatal. Se trata de un territorio atravesado por ríos, caminos precarios y grandes distancias, lo que dificulta tanto el acceso como el control permanente por parte de las autoridades. Esta combinación de aislamiento geográfico y cobertura natural convierte al área en un entorno propicio para actividades clandestinas, donde estructuras ilegales pueden instalarse y operar con relativa discreción.
Desde el punto de vista logístico, el lugar resulta estratégico porque se encuentra dentro de un corredor clave del narcotráfico en el Cono Sur, cercano a rutas utilizadas para trasladar droga desde zonas de producción hacia mercados internacionales. La presencia de una pista de aterrizaje clandestina permite sortear controles terrestres y agilizar los envíos mediante avionetas, mientras que las “caletas” funcionan como puntos de acopio intermedio. En ese esquema, atribuido a Sebastián Marset, el enclave operaba como nodo de almacenamiento, coordinación y despacho, maximizando la eficiencia y reduciendo riesgos en una red que depende de movilidad constante y bajo perfil.