Lustemberg anunció puesta en marcha del plan para la salud mental a partir de 2026

Recordó que en estos 10 meses desde que asumió recorrió el país. “Estuvimos en cada departamento, en hospitales, mutualistas, policlínicas y centros de atención, porque un sistema de salud no se conduce desde un escritorio, se construye estando cerca. Por eso, en el 2026 Vamos a ir localidad por localidad”.

Salud en marcha

“Tomamos decisiones políticas importantes”, subrayó. Y agregó: “Ordenamos el acceso a los medicamentos asegurando stock y previsibilidad. Impulsamos un plan para empezar y fortalecer la gestión de uno de los problemas más complejos e históricos de nuestro sistema de salud, que son las listas de espera. Sabemos que no se resuelve de un día para otro, pero dimos un primer paso necesario para empezar a cambiar esa realidad. Avanzamos también en vacunación, en prevención y y en agregar nuevas prestaciones que amplían derechos, algunas gratuitas y otros con una reducción notoria del costo”.

Destacó el comienzo del plan de salud mental a partir de 2026, “con una mirada integral porque la salud mental es un problema de salud pública y merece ser tratado como tal. Sin esperas, que es lo que hay que resolver y con diferentes modalidades de atención que faciliten el acceso”.

“Fortalecimos políticas que cuidan desde temprano como la salud bucal, porque prevenir y llegar a tiempo hace una diferencia enorme. Fortalecimos las políticas dirigidas a las mujeres que cursan el embarazo, a las políticas de primera infancia, infancia y adolescencia, que son una prioridad, pero también fortalecimos uno de los derechos más importantes, que es ejercer los derechos en salud sexual y reproductiva. fortaleciendo los servicios de atención a las mismas”, agregó.

"Nada es casual"

Destacó que ninguna medida es casual. “Detrás de cada medida hay una decisión política, la de entender la salud como un derecho y no como un privilegio. La de creer que el Estado tiene que estar presente, ordenar regular y garantizar y fortalecer el sistema nacional integrado de salud, donde estamos todas las instituciones, las públicas y las privadas”, sostuvo.

Seguidamente expresó su agradecimiento a las trabajadoras de la salud y “a los trabajadores, a quienes sostienen el sistema todos los días con compromiso y una gran vocación. Nada de lo que estamos haciendo sería posible sin ustedes”.

“Gobernar un sistema de salud es como cuidar un jardín extenso: no basta con observar el mapa desde lejos; es necesario caminar entre los surcos, asegurarse de que el agua llegue hasta la planta más alejada de la fuente y entender las necesidades de cada brote para que todo el terreno florezca de manera equitativa”, finalizó.