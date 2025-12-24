Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad

mensaje a usuarios

Lustemberg anunció puesta en marcha del plan para la salud mental a partir de 2026

En un mensaje dirigido a usuarios y trabajadores del Sistema Nacional Integrado de Salud, la ministra Lustemberg destacó las medidas y avances del periodo.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, anunció que en 2026 recorrerá todas las localidades del país para conocer más de cerca la realidad de la atención y que se pondrá en marcha el plan de salud mental recientemente presupuestado.

En un mensaje de Navidad destinado a usuarias y usuarios y a los trabajadores del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), Lustemberg, recordó que asumió en el MSP “en un contexto complejo, con un sistema que arrastraba dificultades, pero también tiene muchas fortalezas, pero con la convicción de que la salud tiene que volver a tener a las personas en el centro”.

Para la ministra “gobernar la salud no es solo administrar recursos, es comprender realidades, recorrer el territorio, hacerse cargo y sentir el dolor del otro”.

Recordó que en estos 10 meses desde que asumió recorrió el país. “Estuvimos en cada departamento, en hospitales, mutualistas, policlínicas y centros de atención, porque un sistema de salud no se conduce desde un escritorio, se construye estando cerca. Por eso, en el 2026 Vamos a ir localidad por localidad”.

Salud en marcha

“Tomamos decisiones políticas importantes”, subrayó. Y agregó: “Ordenamos el acceso a los medicamentos asegurando stock y previsibilidad. Impulsamos un plan para empezar y fortalecer la gestión de uno de los problemas más complejos e históricos de nuestro sistema de salud, que son las listas de espera. Sabemos que no se resuelve de un día para otro, pero dimos un primer paso necesario para empezar a cambiar esa realidad. Avanzamos también en vacunación, en prevención y y en agregar nuevas prestaciones que amplían derechos, algunas gratuitas y otros con una reducción notoria del costo”.

Destacó el comienzo del plan de salud mental a partir de 2026, “con una mirada integral porque la salud mental es un problema de salud pública y merece ser tratado como tal. Sin esperas, que es lo que hay que resolver y con diferentes modalidades de atención que faciliten el acceso”.

“Fortalecimos políticas que cuidan desde temprano como la salud bucal, porque prevenir y llegar a tiempo hace una diferencia enorme. Fortalecimos las políticas dirigidas a las mujeres que cursan el embarazo, a las políticas de primera infancia, infancia y adolescencia, que son una prioridad, pero también fortalecimos uno de los derechos más importantes, que es ejercer los derechos en salud sexual y reproductiva. fortaleciendo los servicios de atención a las mismas”, agregó.

"Nada es casual"

Destacó que ninguna medida es casual. “Detrás de cada medida hay una decisión política, la de entender la salud como un derecho y no como un privilegio. La de creer que el Estado tiene que estar presente, ordenar regular y garantizar y fortalecer el sistema nacional integrado de salud, donde estamos todas las instituciones, las públicas y las privadas”, sostuvo.

Seguidamente expresó su agradecimiento a las trabajadoras de la salud y “a los trabajadores, a quienes sostienen el sistema todos los días con compromiso y una gran vocación. Nada de lo que estamos haciendo sería posible sin ustedes”.

“Gobernar un sistema de salud es como cuidar un jardín extenso: no basta con observar el mapa desde lejos; es necesario caminar entre los surcos, asegurarse de que el agua llegue hasta la planta más alejada de la fuente y entender las necesidades de cada brote para que todo el terreno florezca de manera equitativa”, finalizó.

