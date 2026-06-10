Estafa: una mujer fingió tener 12 años y vivió 14 meses con una familia

Encontró un caso idéntico

La mujer encontró un caso que le sonó familiar. En 2023, una persona llamada Amanda, en Río de Janeiro, cometió un fraude de la misma naturaleza y su aspecto físico era muy parecido al de la supuesta menor que tenían acogida sus familiares.

La familiar le contó sus sospechas al padre adoptivo, quien en principio no dio credibilidad a las conjeturas, pero que empezó a notar los evidentes parecidos tras examinar un reportaje en video de lo sucedido en Río de Janeiro.

Las dudas llegaron al punto en que decidieron acudir a la Comisaría de Policía de Joinville, a finales del pasado mes de mayo. "Se dio cuenta de que la persona que había sido arrestada en Río de Janeiro era la misma que había estado dentro de su casa", contó Bueno Gusso.

La Policía Civil de Santa Catarina confirmó las sospechas, detuvo a la mujer y la acusó formalmente de falsificación de identidad y fraude.

Ahora se sabe que es reincidente. Confesó a los agentes que había cometido la misma estafa en otros cinco estados: Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraná y Río de Janeiro. Además, en los últimos días se sospecha de tres casos más, uno en Natal y otros dos en Santa Catarina, estos ocurridos en Florianópolis y Chapecó.

La noticia que inquietó a la tía

La noticia que terminó de confirmar las sospechas de la tía tuvo lugar en el municipio de Nova Iguaçu, donde la supuesta niña pasó un mes al cuidado de dos amigas, que solían acoger a niños víctimas de abuso y con autismo.

Allí, la supuesta menor se hacía llamar 'Duda' e imitaba la voz de una niña. "He visto a mucha gente riéndose y haciendo bromas en internet, pero es una estafadora, una narcisista, una mujer peligrosa. Es alguien que adoptó una personalidad y creó una narrativa", relató una de las mujeres que acogió a Souza de Oliveira.