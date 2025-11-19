Hacete socio para acceder a este contenido

Encuentro estratégico

Cristiano Ronaldo participó en cena de gala en la Casa Blanca junto a Trump y Musk

El astro portugués Cristiano Ronaldo y el empresario Elon Musk participaron en una lujosa cena organizada en la Casa Blanca por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en homenaje al príncipe heredero saudí Mohamed bin Salmán.

Por Redacción de Caras y Caretas

Trump reunió en la Casa Blanca a personalidades del deporte mundial, la geopolítica y el sector empresarial, y simbolizó una demostración de vínculos estratégicos entre Estados Unidos y Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo y la alusión de Trump

Ronaldo, actual jugador del Al Nassr de Arabia Saudita y uno de los deportistas más influyentes del planeta, ocupó un lugar destacado en el banquete, no muy lejos del mandatario estadounidense. El futbolista de 40 años —cuyo contrato culmina este verano boreal— ha sido una de las incorporaciones estelares de la liga saudí, que desde hace años atrae figuras internacionales a fuerza de contratos millonarios pese a las críticas globales por la situación de derechos humanos en el reino.

Trump aprovechó su discurso previo a la cena para aludir a la presencia del delantero y reveló una anécdota familiar: “Mi hijo es un gran fan de Ronaldo”, declaró, antes de añadir que Barron, de 19 años, pudo conocer a la superestrella, quien se prepara para disputar el que sería su último Mundial el próximo año.

Otra figura destacada de la noche fue el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien volvió a la Casa Blanca en vísperas de la Copa Mundial 2026, torneo que será coorganizado por Estados Unidos junto a México y Canadá. Su presencia alimentó especulaciones sobre conversaciones vinculadas a la organización del evento y a la expansión del fútbol en territorio norteamericano.

Elon Musk y la señal de acercamiento al presidente

Elon Musk, por su parte, asistió al banquete ubicado en una mesa distinta a la de Trump. Su presencia fue interpretada como una señal de acercamiento luego de meses de tensiones públicas entre ambos. El magnate fue responsable de la comisión de eficacia gubernamental creada por el actual mandatario, pero la relación se deterioró tras las críticas de Musk a un proyecto de ley presupuestaria.

Durante la cena, Trump elogió públicamente a Mohamed bin Salmán, al que calificó como “un hombre de liderazgo”. El gesto, en un ambiente cuidadosamente protocolar, reforzó el mensaje de alineamiento diplomático entre ambas naciones, en un momento en que Arabia Saudita profundiza su estrategia de influencia global apoyándose tanto en alianzas políticas como en figuras de alto perfil del deporte y la tecnología.

