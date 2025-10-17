Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Like Domingo Tortorelli | propuestas | Pinchinatti

Las propuestas de campaña más creativas

Domingo Tortorelli: el político más excéntrico de Uruguay

El “DDT político” fue un personaje singular de la historia uruguaya, célebre por sus delirantes propuestas y su inagotable entusiasmo de campaña.

Domingo Tortorelli. Foto de archivo.

Domingo Tortorelli. Foto de archivo.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción de Caras y Caretas

Domingo Tortorelli (1902–1990) fue un político uruguayo que marcó una época no por su éxito electoral, sino por su extravagancia. Se postuló sin suerte a la Cámara de Representantes en 1938 y a la Presidencia en 1942 y 1950, pero dejó huella en la memoria popular por sus propuestas insólitas y su estilo teatral de hacer política.

Hijo de un agrimensor y una comerciante, estudió agronomía, aunque abandonó la carrera para dedicarse al trabajo de granja. Su carrera política se financió gracias a Anatolia Manrupe, su esposa y compañera de fórmula, una mujer adinerada que lo apoyó en todas sus campañas. Desde su casa en 18 de Julio y Dr. Juan Paullier, Tortorelli arengaba a las multitudes con discursos al estilo de Mussolini y Perón, llegando a pronunciar más de 600 en una sola campaña.

Las propuestas de campaña más creativas

Su apodo, “el DDT político” —por sus iniciales—, resumía bien su personaje: un hombre que pretendía “fumigar” los males del país con ideas propias. Entre sus propuestas más recordadas figuraban la instalación de canillas gratuitas de leche en las esquinas, una carretera “en bajada” desde Rivera hasta Montevideo para ahorrar combustible y una jornada laboral de quince minutos.

El plan de gobierno de Tortorelli incluía además medidas de claro contenido populista: empleos públicos garantizados para todos los ciudadanos mayores de 18 años, matrimonio obligatorio a los 25 para fomentar la natalidad, cines gratuitos y precios bajos en alimentos y vino. Soñaba también con transformar Valle Edén en una Venecia uruguaya, llena de góndolas, y con techar el Estadio Centenario.

Su partido, La Concordancia, contaba con su propio órgano de prensa, La Voz de Tortorelli, desde el cual difundía su ideario. Aunque sus candidaturas apenas lograron unas decenas de votos —69 en 1938, 40 en 1942 y 38 en 1950—, Tortorelli se convirtió en un fenómeno popular. Sus discursos convocaban multitudes y su nombre pasó al habla cotidiana: decir que una propuesta era “digna de Tortorelli” se volvió sinónimo de idea absurda.

Pinchinatti

Su figura trascendió la política. Inspiró al actor Ricardo Espalter para crear al personaje ficticio “Pinchinatti”, y su legado de extravagancia fue invocado incluso en tiempos recientes. En 2019, el presidente Tabaré Vázquez comparó las propuestas de Juan Sartori con las del histórico excéntrico.

Aunque sus ideas nunca se concretaron, Domingo Tortorelli sigue siendo un símbolo del delirio político con ribetes de genialidad, una mezcla de utopía, humor y espectáculo que solo podía surgir en el Uruguay del siglo XX.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar