Eclipse solar total del 8 de abril: ¿Dónde se podrá ver?

Sin embargo, en Sudamérica no podremos disfrutar de este espectáculo astronómico. ¿Por qué? La razón principal radica en la trayectoria de la sombra lunar durante el eclipse. La banda de totalidad simplemente no atraviesa Sudamérica en esta ocasión. Mientras que regiones como México, Estados Unidos y Canadá están perfectamente ubicadas para ser bañadas por la sombra lunar, Sudamérica se encuentra fuera del camino de esta sombra en particular, dejando a los observadores en la región sin la oportunidad de presenciar el eclipse total.

Embed - NASA se prepara para el eclipse solar 2024 - Despierta