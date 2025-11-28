Nació Abril, hija del científico uruguayo Gonzalo Moratorio

Moratorio va a ganar la pelea

“Voy a ganar esta pelea”, dijo en un video. Lo dijo con la convicción de quien tiene una razón poderosa para caminar hacia adelante. “Tengo una fuerza tremenda para poder conocer a mi hija y disfrutar de esto. Me impulsa todos los días”, agregó. No era una metáfora, era una promesa que hoy tiene nombre propio.

Y llegó Abril. “El gran motivo y motor para vivir y seguir viviendo”, escribió Sanguinetti, que compartió el anuncio con una ternura que desarma, recordando que la familia —incluidos los perros, Omar y Walter— por fin se ampliaba. Entre amigos, conocidos y anónimos, miles celebraron lo mismo, no un dato, sino un milagro.

Moratorio es papá. Y en esa verdad caben todas las batallas y todas las victorias. Hoy, la ciencia se inclina ante la cuna. Porque hay noticias que curan. Porque hay nacimientos que salvan. Porque, a veces, el amor llega y cambia el pronóstico del mundo.