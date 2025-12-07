Colonia: Barrio Histórico se vistió de fiesta para celebrar 30 años como Patrimonio Mundial de la Humanidad

Por primera vez, un festival del interior, brindó tantas propuestas artísticas y culturales en un mismo día.

Patrimonio de la Humanidad

Fundada por los portugueses en 1680 a orillas del Río de la Plata, la ciudad tuvo una importancia estratégica para resistir a los españoles. Tras un siglo de disputa, sus fundadores finalmente la perdieron. El paisaje urbano, bien conservado, ilustra la exitosa fusión de los estilos portugués, español y poscolonial.

Para la Unesco, sus modestos edificios, tanto en dimensiones como en apariencia, constituyen un testimonio particularmente interesante de la singular fusión de las tradiciones portuguesa y española, evidente en los métodos de construcción empleados. Los edificios civiles y religiosos, con largos muros de piedra, enrejados de madera y tejados de teja, revelan un excelente conocimiento de los sistemas constructivos tradicionales y contribuyen a la unidad arquitectónica propia del Casco Histórico.

La singularidad de Colonia del Sacramento, agrega la Unesco, reside también en su paisaje urbano, una mezcla de grandes arterias y amplias plazas, con estrechas calles adoquinadas y espacios más privados. La escala del Casco Histórico se caracteriza por el predominio de casas de una sola planta, siendo raras las de dos. Desde la bahía, solo se vislumbran las siluetas del faro y las torres de la iglesia. Rodeada de agua por tres de sus lados, la relación de la ciudad con el río es uno de los aspectos naturales que la caracterizan.