Sociedad Barrio Histórico |

todo un país detrás

Colonia: Barrio Histórico se vistió de fiesta para celebrar 30 años como Patrimonio Mundial de la Humanidad

Trescientos artistas en tres escenarios principales, exposiciones, propuestas gastronómicas y food trucks, vistieron de fiesta al Barrio Histórico.

Colonia estuvo de fiesta.

Colonia estuvo de fiesta.

 Intendencia de Colonia
Barrio Histórico, patrimonio de la Humanidad.

Barrio Histórico, patrimonio de la Humanidad.

 Intendencia de Colonia
Miles disfrutaron de la belleza de Colonia.

Miles disfrutaron de la belleza de Colonia.

 Intendencia de Colonia
Fueron 300 artistas colonienses en tres escenarios principales y ocho puntos de impacto cultural y artístico, exposiciones, artistas creando en vivo, propuestas gastronómicas y food trucks, los que vistieron de fiesta el gran escenario del Barrio Histórico, según consigna la Intendencia departamental.

Quienes lo caminaron, encontraron propuestas variadas a cada paso, sorprendiéndose y disfrutando cada rincón de este lugar, patrimonio de los colonienses, del país y del mundo.

Por primera vez, un festival del interior, brindó tantas propuestas artísticas y culturales en un mismo día.

Patrimonio de la Humanidad

Fundada por los portugueses en 1680 a orillas del Río de la Plata, la ciudad tuvo una importancia estratégica para resistir a los españoles. Tras un siglo de disputa, sus fundadores finalmente la perdieron. El paisaje urbano, bien conservado, ilustra la exitosa fusión de los estilos portugués, español y poscolonial.

Para la Unesco, sus modestos edificios, tanto en dimensiones como en apariencia, constituyen un testimonio particularmente interesante de la singular fusión de las tradiciones portuguesa y española, evidente en los métodos de construcción empleados. Los edificios civiles y religiosos, con largos muros de piedra, enrejados de madera y tejados de teja, revelan un excelente conocimiento de los sistemas constructivos tradicionales y contribuyen a la unidad arquitectónica propia del Casco Histórico.

La singularidad de Colonia del Sacramento, agrega la Unesco, reside también en su paisaje urbano, una mezcla de grandes arterias y amplias plazas, con estrechas calles adoquinadas y espacios más privados. La escala del Casco Histórico se caracteriza por el predominio de casas de una sola planta, siendo raras las de dos. Desde la bahía, solo se vislumbran las siluetas del faro y las torres de la iglesia. Rodeada de agua por tres de sus lados, la relación de la ciudad con el río es uno de los aspectos naturales que la caracterizan.

