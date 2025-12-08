Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Japón | alerta |

Sismo de gran magnitud

Alerta de Tsunami en Japón tras poderoso terremoto en las costas de este país

El terremoto ocurrió en la costa este de Japón y se emitió alarma por tsunami.

Advertencia por Tsunami

Advertencia por Tsunami
La Agencia Meteorológica de Japón ha emitido una alerta de tsunami para varias prefecturas costeras del Pacífico, luego de que un sismo de magnitud 7,6 se registrara este lunes frente a la costa este de la prefectura de Aomori. El movimiento telúrico, que tuvo una profundidad intermedia de 50 kilómetros, ha activado protocolos de emergencia en el noreste del país.

Japón en alerta

Las zonas bajo alerta de tsunami incluyen las prefecturas de Hokkaido, Aomori e Iwate. Las autoridades han advertido que se esperan olas de aproximadamente 3 metros de altura e instan a todos los residentes de las áreas costeras afectadas a evacuar inmediatamente a zonas seguras y elevadas.

Como medida preventiva inmediata, y debido al potente sismo, se han suspendido temporalmente los servicios de la red de líneas de ferrocarril de alta velocidad Shinkansen de Tohoku en el noreste del país.

Las autoridades japonesas mantienen un monitoreo constante de la situación sísmica y marítima, y recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir estrictamente las indicaciones de evacuación para resguardar la seguridad de los residentes.

