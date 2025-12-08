Alerta de Tsunami en Japón tras poderoso terremoto en las costas de este país

La Agencia Meteorológica de Japón ha emitido una alerta de tsunami para varias prefecturas costeras del Pacífico, luego de que un sismo de magnitud 7,6 se registrara este lunes frente a la costa este de la prefectura de Aomori. El movimiento telúrico, que tuvo una profundidad intermedia de 50 kilómetros, ha activado protocolos de emergencia en el noreste del país.