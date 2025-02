Elefante marino muda su piel en la playa de Punta Negra

Recomendaciones

Las recomendaciones son de no acercarse demasiado y no molestarle, aunque tanto sobre la arena no parece inmutarse demasiado ante las personas que caminan y pasan relativamente cerca, como cuando entra al mar y puede estar a pocos metros de surfistas o bañistas algo distraídos.

Uno de los mayores inconvenientes son los perros con los que alguna gente suele bajar de manera algo imprudente a la playa, sin bozal y muchas veces sin contenerlos cuando le ladran a personas y al propio elefante marino, aunque los canes, tal vez por aquello de que perro que ladra, no muerde, parecen más prudentes que algunos humanos.

Es imprescindible mantener el cuidado de los más pequeños para que no se acerquen, dada su curiosidad,ya que los movimientos no parece ser agresivos pero es un animal con un enorme peso que puede aplastar incluso sin querer a alguien que intente tocarlo o esté demasiado cerca.

En declaraciones a algunos medios como el diario El País, Richard Tesore, de la organización SOS Rescate de Fauna Marina, señaló que "hay registros de casi seis metros de largo y cinco toneladas y media de peso en los ejemplares machos. Además, comentó que "se reproducen básicamente en el sur y la Patagonia de Argentina".

Por otro lado, explicó a El Observador que "la recomendación de los especialistas es no tirarle agua ni darle pescado" y ante FM Gente señaló que estos mamíferos de gran porte emigran desde la Patagonia de Argentina o las islas del Atlántico Sur para cambiar la piel y que "está fuera del agua descansando y altera todo su metabolismo para regenerar nueva piel".