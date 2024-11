"Enfado y destrozos": Anuel AA plantó a sus fanáticos uruguayos por segunda vez

A medida que avanzaba la noche y no había novedades, la paciencia del público se agotó. Finalmente, se anunció la cancelación del show, lo que desencadenó un estallido de ira. algunos fanáticos derribaron las vallas de seguridad y lanzaron objetos, reflejando su descontento. A través de las redes sociales, la productora intentó calmar a los asistentes, asegurando que Anuel estaba en el recinto y que solo se debía "aguardar unos minutos más". No obstante, la espera se extendió sin éxito, y poco después de las 23:00 se confirmó que el concierto no sucedería.

No fue anuel y quemaron todo en el velodromo jajajaja pic.twitter.com/8Oh2lEvdzm — jean (@jjeaannnnn) November 1, 2024

Horas antes, en su cuenta de Instagram, Anuel había prometido "prender fuego el Velódromo" en una publicación que ahora resulta irónica para sus seguidores en Uruguay.

Una polémica que se repite

Esta no es la primera vez que Anuel deja a sus fans uruguayos plantados. En 2023, el artista canceló su concierto en el Antel Arena un día antes de su presentación en el festival O2 Urban Fest. En aquella ocasión, la productora responsable, Eventos Live SRL, explicó que la cancelación se debió a "incumplimiento de pago" por parte de los organizadores locales, lo cual habría comprometido la realización del evento.

Con esta segunda cancelación, la relación entre Anuel y sus seguidores uruguayos queda en una posición complicada. La decepción de aquellos que esperaban ver al artista en vivo es evidente, y el futuro de su reputación en el país se encuentra en entredicho. Mientras tanto, los fanáticos se preguntan qué sucederá con el reembolso de las entradas y esperan que esta situación se resuelva de manera justa.