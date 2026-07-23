Alerta por estafa: llamado laboral falso utiliza la identidad del Ministerio de Trabajo

"El MTSS aclara que ese llamado no pertenece al Ministerio ni corresponde a ninguna convocatoria oficial, por lo que exhorta a la población a no ingresar al enlace, no completar formularios y no proporcionar datos personales o información de contacto", señala el comunicado institucional.

Asimismo, la cartera advierte que el uso de una gráfica institucional desactualizada busca inducir a error a las personas interesadas en postularse.

Para evitar caer en este tipo de maniobras de ciberdelincuencia, el Ministerio recordó las vías oficiales de gestión e información:

Empleo público: Todos los llamados oficiales del MTSS para trabajar en la Administración Pública se canalizan y publican únicamente a través del portal Uruguay Concursa.

Comunicación institucional: Las novedades y avisos oficiales se difunden de forma exclusiva mediante los canales verificados de la cartera.

Canal de consultas

Ante cualquier duda o para verificar la autenticidad de una convocatoria, la ciudadanía puede comunicarse con la línea telefónica gratuita del MTSS: 0800 7171.