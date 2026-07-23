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Sociedad alerta | estafa | MTSS

llamado para mujeres

Alerta por estafa: llamado laboral falso utiliza la identidad del Ministerio de Trabajo

El MTSS alerta sobre un sitio web fraudulento que busca captar datos personales. Se exhorta a la población a no ingresar a los enlaces ni completar formularios.

Alerta por estafas

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 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) emitió un comunicado oficial para alertar a la ciudadanía sobre la circulación en internet de una convocatoria laboral falsa que utiliza de manera indebida el nombre y un logotipo anterior de la cartera institucional.

La estafa, dirigida principalmente a ofertas de empleo para mujeres durante el mes de julio, deriva a los usuarios a un sitio web fraudulento. En dicho portal se solicita responder una serie de preguntas, mecanismo diseñado para la captación ilegítima de datos personales e información de contacto.

Exhortación a la ciudadanía y canales oficiales

Desde el organismo estatal se enfatizó que dicha publicación no guarda ninguna relación con la institución ni responde a ningún proceso de selección oficial:

"El MTSS aclara que ese llamado no pertenece al Ministerio ni corresponde a ninguna convocatoria oficial, por lo que exhorta a la población a no ingresar al enlace, no completar formularios y no proporcionar datos personales o información de contacto", señala el comunicado institucional.

Asimismo, la cartera advierte que el uso de una gráfica institucional desactualizada busca inducir a error a las personas interesadas en postularse.

Para evitar caer en este tipo de maniobras de ciberdelincuencia, el Ministerio recordó las vías oficiales de gestión e información:

  • Empleo público: Todos los llamados oficiales del MTSS para trabajar en la Administración Pública se canalizan y publican únicamente a través del portal Uruguay Concursa.

  • Comunicación institucional: Las novedades y avisos oficiales se difunden de forma exclusiva mediante los canales verificados de la cartera.

Canal de consultas

Ante cualquier duda o para verificar la autenticidad de una convocatoria, la ciudadanía puede comunicarse con la línea telefónica gratuita del MTSS: 0800 7171.

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