El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) emitió un comunicado oficial para alertar a la ciudadanía sobre la circulación en internet de una convocatoria laboral falsa que utiliza de manera indebida el nombre y un logotipo anterior de la cartera institucional.
llamado para mujeres
Alerta por estafa: llamado laboral falso utiliza la identidad del Ministerio de Trabajo
El MTSS alerta sobre un sitio web fraudulento que busca captar datos personales. Se exhorta a la población a no ingresar a los enlaces ni completar formularios.