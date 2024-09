La increíble historia del niño que sobrevivió entre lobos

No acaba de entender por qué los seres humanos nos quejamos tanto cuando realmente lo tenemos todo para salir adelante, sobrevivir y ser felices. Como bien él dice, esta etapa de su vida fue de las más felices, sobre todo porque aprendió a cazar y nunca le faltaba la comida.

Los lobos como única familia

Cuando Marcos se quedó solo en el bosque jamás pensaría que pronto dejaría de estarlo y que vendría una familia a acogerlo y mimarlo. Se trataba de una manada de lobos que decidieron adoptarlo. Empezó cediéndole la comida que él había cazado y ya no quería a los lobeznos y esto hizo que los lobos mayores le tomaran confianza y empezaran a tratarlo como un cachorro más.

Contrariamente a lo que podamos creer, el pequeño Marcos no quería volver a la sociedad. De niño, había sufrido las palizas de su madrastra y la dejadez de su padre. Había sufrido en sus carnes el odio, la crueldad, el hambre, la pobreza…y por lo tanto, rechazaba todo lo que tuviese que ver con ese mundo.

En este otro contexto, se sentía querido por los animales: los zorros, las ratas y sobre todo, los lobos, lo cuidaban como nunca antes nadie lo había cuidado.

El antropólogo que escribió la tesis sobre este caso, Gabriel Janer, comenta que Marcos no está inventando nada, pero sí que intenta imaginar un amor que pueda cubrir su necesidad de cariño, esa que no le dieron de niño.

Y los lobos consiguieron cubrirla. Gracias a ellos, Marcos se sentía querido, cuidado y esto contribuyó a que fuese feliz en la naturaleza. Cuando piensa en el día que lo encontró la Guardia Civil y lo devolvió a la sociedad no sabe si le hicieron un bien o un mal ya que a partir de aquí comenzó para él la dura vida del hombre; en su opinión, más dura que la de la naturaleza.

La vida en sociedad

Volver a la sociedad significaba hacer cosas que quizás uno no quiere hacer: trabajar para ganar dinero con el que puedes comprarte la comida, sufrir en tus huesos la envidia, el rencor, la mofa de los demás hombres. Según cuenta Marcos, todo esto no te lo encuentras con los lobos.

Desde que llegó al mundo de los humanos, no han dejado de engañarle, aprovecharse de su ingenuidad. “Yo no sabía lo que era el dinero ni me importaba. No entendía por qué había que tener dinero para coger una manzana”.

La sociedad, tal y como la conocemos, se caracteriza por inculcar en el hombre una serie de necesidades que realmente no necesita. Son necesidades falsas.

Las personas sufrimos a causa de estas pseudonecesidades, cuando realmente tenemos ya cubierto todo lo que es preciso para vivir bien. La publicidad engañosa con la que somos bombardeados tiene una gran parte de la culpa, pero nosotros somos precisamente los que potenciamos su efecto al respaldar las ideas que otros defienden y que solo responden a sus intereses.

Embed - Así SOBREVIVÍ CRIADO POR LOBOS desde los 6 hasta los 19 AÑOS

Fuente: Con información de La Mente es Maravillosa