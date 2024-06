La playa uruguaya que entró en el top 30 de las mejores playas del mundo

Aunque hay mucho sol, arena y mar en común, no hay dos playas realmente iguales. Las relucientes costas blancas de las bahías tropicales bordeadas de palmeras están a un millón de kilómetros de distancia de los guijarros negros volcánicos a lo largo de las escarpadas costas nórdicas. Pero eso no significa que no sean todos magníficos, y los de esta lista son lo mejor que este planeta tiene para ofrecer.