¿La tercera en discordia?: Natasha Rey, la vedette uruguaya que es tendencia en redes

La China Suárez no tardó en reaccionar con ironía: “Por lo menos le hubieras aceptado los mensajes baby”, comentó junto a un emoji de lengua afuera. Ambos eliminaron luego esa publicación.

En uno de sus últimos posteos, Natasha reveló por qué decidió ir a fondo con este tema y reafirmar sus acusaciones: “Yo no necesito plata… ni fama ni nada… tengo todo lo que quiero. Ella es macumbera, yo soy vidente".

Por último, comentó: “Claramente me escriben canales. Yo puse esto para que la más ‘deseada’ vea que no es la única cokacola. Se reía tanto de Wanda y ahora yo me río de ella... que me diga algo que va a conocer a una verdadera garra charrúa”.

Mientras las redes siguen encendidas y los seguidores se multiplican, Natasha Rey mantiene su perfil cerrado y el escándalo continúa creciendo. ¿Fama pasajera o una verdadera tercera en discordia?