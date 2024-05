¿Mirtha Legrand tiene la edad para haber conocido a Sarmiento?

Con Mariano Moreno y Sarmiento

Así fue la historia. Además de Mirtha, en esta velada televisiva estaban el conductor Darío Barassi, los actores Jorgelina Aruzzi y Peto Menahem, el humorista Yayo Guridi y el doctor en bioquímica Jorge Geffner.

Todo corría según el ritual inmutable hasta que ella, la eterna, rememoró su casamiento con Daniel Tinayre.

Pero nadie se esperaba: “Mañana es mi aniversario de casamiento; no sé qué número de aniversario es, pero me casé en el 46”, dijo muy suelta de cuerpo. Y después, con gesto más serio lanzó la frase del año, en la que recordó a dos figuras históricas argentinas: “Mis padrinos fueron Mariano Moreno y Sarmiento”.

Los invitados no pudieron resistir la tentación. Y ella tampoco: “Yo me aplaudo mis chistes”, agregó.

Mirtha y los rituales de la nostalgia

Con esta humorada, de la que ha sacado rédito el veloz humor gráfico que habita en las redes sociales, la diva recordó que tenía 19 años cuando se casó con el productor Daniel Tinayre y que sigue al pie de la letra algunos rituales, como ir regularmente a la iglesia donde se casó, al lugar donde estaba el Registro Civil: “Una tontería: me paro en el auto, miro y recuerdo. Yo soy muy nostalgiosa, me gusta recordar mi pasado”.

“Me gusta la noche”

Este programa, además, mientras Darío Barassi hablaba, Mirtha no dejó pasar la oportunidad para hablar de la noche. “A mí me gusta salir de noche, después ir a comer. Soy ave nocturna”, confesó.

Entonces, Aruzzi le preguntó si se levantaba temprano, y la diva agregó otra confesión: “No, (me levanto) tardísimo, (y) me acuesto a las cuatro”. Es que a esas horas, añadió, lee los diarios, también mira televisión y lee libros: “Me gusta la noche, nadie me molesta, nadie me llama por teléfono”.