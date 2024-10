Productor de Los Simpson explicó cómo hacen para "predecir" el futuro

Desde sus inicios en 1989 y hasta la actualidad, hay 34 eventos que fueron ilustrados en el programa y que después se materializaron en la vida real, según enumeró The Hollywood Reporter. Sobre esto, el productor dijo que esta lista está "completamente desregulada".

Además, añadió que su equipo de trabajo "odia" cuando los fanáticos "ponen imágenes obviamente falsas en línea" y aseguran que estas fueron parte de episodios de 'Los Simpsons', debido a que tienen un fuerte deseo de que "la magia sea verdad".

Comencemos con la predicción más difundida. La segunda vez que Los Simpson echaron un vistazo al futuro, Lisa se convirtió en presidenta de los Estados Unidos. En una reunión de gabinete, menciona despreocupadamente: "Heredamos una gran crisis presupuestaria del presidente Trump". Inicialmente era una referencia a que Trump intentaba postularse como candidato del Partido Reformista. Pero las palabras cobraron mucha más validez cuando Trump fue elegido presidente en 2016.

Prediciendo correctamente los Super Bowls (Temporada 3, Episodio 14: "Lisa la griega"). La emisión inicial del episodio centrado en el fútbol americano se produjo solo unos días antes del Super Bowl XXVI, donde Lisa predijo correctamente que los Washington Redskins ganarían.

Embed - ‘The Simpson’s’ Predicted 19 Years Ago That Disney Would Buy 20th Century Fox

El escándalo de corrupción de la FIFA y los resultados de la Copa del Mundo (Temporada 25, episodio 16: "No tienes que vivir como un árbitro"). La versión de Los Simpson de la Copa del Mundo implica que Homer ingresa al mundo del arbitraje, principalmente debido a que la organización de la FIFA tiene escasez de corrupción masiva.

Embed - FIFA ARRESTS PREDICTION WAY AHEAD OF ITS TIME ON THE SIMPSONS