Proyecto prevé implantar en presos recuerdos de sus crímenes con perspectiva de la víctima

Consiste en un dispositivo similar a la realidad virtual que muestra imágenes de un crimen generadas por IA, combinado con un implante cerebral que induce estados emocionales como arrepentimiento o remordimiento, sentimientos que algunos individuos no pueden generar por sí solos.

El mapa permite que el dispositivo Cognify se dirija a regiones cerebrales específicas responsables de la memoria, el razonamiento y el pensamiento lógico.

Estas funciones se encuentran en el hipocampo, la corteza prefrontal, la amígdala, el lóbulo parietal y la corteza cingulada anterior.

El dispositivo funciona mostrando a los reclusos recuerdos de sus delitos generados por IA, que pueden incluir violencia doméstica, delitos de odio y discriminación, malversación de fondos, tráfico de información privilegiada, robo y fraude.

Además de los efectos visuales, la tecnología también puede estimular reacciones físicas al hacer que el perpetrador se sienta el dolor y el sufrimiento que soportaron sus víctimas.

“Esos recuerdos pueden imitar las consecuencias a largo plazo de actos violentos, como el duelo por parte de la familia de la víctima o el trauma físico y emocional sufrido por la víctima”, asegura el científico.

Embed - The Prison of the Future - Cognify