Seguramente recuerdes aquella película que de niño podías ver en bucle sin cansarte, hasta aprenderte cada diálogo, canción y gesto de los personajes. Hoy, muchos padres reviven la misma escena con sus hijos, que insisten en repetir sus historias favoritas. Aunque para los adultos resulte incomprensible o incluso tedioso, detrás de esta conducta hay un proceso natural y muy positivo.
Psicólogo Javier de Haro
¿Qué pasa si tu hijo te pide ver la misma película una y otra vez?
Aunque para los adultos puede ser agotador, repetir una y otra vez la misma película o cuento es un proceso fundamental en el aprendizaje y desarrollo infantil.