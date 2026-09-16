¿Sabías que existe un Museo del Gato? Una experiencia inmersiva que sorprende

La idea de crear un museo dedicado a los felinos comenzó a tomar forma hace aproximadamente 15 años. Lo que originalmente iba a ser una muestra tradicional terminó transformándose en una experiencia que incorpora realidad virtual, videomapping y espacios interactivos.

“Ya llevamos mucho tiempo dedicándonos a los gatos. Es sólo una probadita de lo que queríamos realmente hacer y de todas las ideas que teníamos, pero esperemos que lo disfruten”, explicó a la prensa Garcilita.

Museo del Gato

¿Qué hay dentro del Museo del Gato?

El recorrido se divide en tres grandes espacios, cada uno con una propuesta diferente para acercarse al comportamiento, la historia y la relación de los gatos con los seres humanos.

1. Génesis Felina: el origen de los gatos

La primera sala invita a conocer la evolución de los felinos a través de dioramas animados y videomapping. El recorrido muestra cómo estos animales fueron construyendo su vínculo con los seres humanos, desde sus orígenes hasta convertirse en animales de compañía.

2. Instinto Puro: entrar en el mundo de un gato

La segunda experiencia propone dejar de lado la mirada humana y explorar el mundo desde una perspectiva felina. Para eso, cuenta con un juego arcade relacionado con las feromonas, una experiencia de realidad virtual y el denominado Domo del Ronroneo.

Uno de los atractivos es la posibilidad de recorrer una ciudad desde la mirada de un gato mediante realidad virtual. La propuesta también busca generar conciencia sobre los riesgos que enfrentan los felinos domésticos cuando salen al exterior.

3. Conexión: fotografías y experiencias interactivas

La tercera sala está pensada para interactuar, tomarse fotografías y compartir la experiencia. Incluye distintos escenarios inmersivos, murales interactivos y una figura gigante de Sissi, la gata que funciona como personaje guía del museo.

Además, los visitantes pueden dejar la huella de su propio gato en un mural virtual, una de las propuestas que conectan la experiencia con los animales que forman parte de sus familias.

Museo del Gato

La idea de un museo que también busca ayudar

El proyecto no se limita al entretenimiento. Sus impulsores también plantearon un objetivo social vinculado con el bienestar animal.

Parte de los ingresos y las donaciones están destinados, en colaboración con El Templo de los Deseos, a la compra de una unidad móvil de esterilización para perros y gatos en situación vulnerable.

La iniciativa busca contribuir a la prevención del abandono y la reproducción descontrolada de animales en situación de calle. De acuerdo con el propio museo, la esterilización forma parte de su compromiso para abordar las causas de esta problemática.

Museo del Gato

¿Dónde queda y cuánto cuesta la entrada?

El Museo del Gato está ubicado en Paseo de la Reforma 87, cuarto piso, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, frente a la Glorieta de las Mujeres que Luchan.

El recorrido se realiza en grupos de hasta 15 personas, con accesos programados cada 15 minutos. Los boletos se adquieren online a través de la página oficial del museo.

Los precios y horarios corresponden a la información proporcionada para esta publicación y pueden modificarse. Para consultar las entradas, se puede visitar el sitio oficial de El Museo del Gato .

Una visita que convierte la curiosidad por los felinos en un recorrido por su historia, sus instintos y su relación con las personas. Porque, al parecer, todavía hay mucho por descubrir detrás de esa mirada que los gatos lanzan desde el sofá.