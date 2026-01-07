Hacete socio para acceder a este contenido

Spotify flexibilizó requisitos para que más creadores ganen dinero

Spotify amplía su programa de monetización, baja los requisitos de acceso y suma herramientas para pódcast en video en su pulseada con YouTube y Netflix.

Spotify incentiva a los creadores de contenido.
Por Redacción de Caras y Caretas

Spotify anunció la ampliación de su programa de monetización para creadores y la incorporación de nuevas herramientas destinadas a pódcast en video, en una estrategia para fortalecer su posición frente a plataformas como YouTube y Netflix en un mercado en crecimiento.

La compañía sueca informó que ha invertido más de 10.000 millones de dólares en la industria del podcast durante los últimos cinco años, con el objetivo de aumentar los ingresos de los creadores, potenciar la interacción de las audiencias y desarrollar infraestructura específica para este tipo de contenidos.

Reducción de los requisitos

Uno de los principales cambios es la reducción de los requisitos para acceder al programa de monetización. A partir de ahora, los creadores podrán postularse con 1.000 espectadores comprometidos, 2.000 horas de consumo en los últimos 30 días y al menos tres episodios publicados. Hasta ahora, se exigían 2.000 oyentes, 10.000 horas de consumo y 12 episodios.

Según explicó Roman Wasenmuller, responsable global de podcasts de Spotify, desde el lanzamiento del programa el consumo mensual de pódcast en video casi se ha duplicado en la plataforma. Además, el usuario promedio reproduce el doble de programas de video por mes en comparación con el período previo a la iniciativa.

Ingresos

Spotify detalló que los creadores incluidos en el programa pueden generar ingresos a través de anuncios en plataformas gratuitas y otras plataformas. En el caso de los pódcast en video, se suma una fuente adicional: pagos directos de Spotify cuando los suscriptores premium ven los contenidos sin anuncios.

La empresa también adelantó que en abril lanzará nuevas herramientas de gestión de patrocinios y permitirá publicar y monetizar pódcast en video directamente desde plataformas de hosting de terceros como Acast, Audioboom y Libsyn.

Finalmente, presentó Spotify Sycamore Studios, que funcionará como nueva sede de los podcasts de The Ringer y estará disponible para algunos creadores. Junto a los estudios de Londres y Nueva York, esta iniciativa busca reducir los costos de producción y alquiler de instalaciones para los podcasters.

