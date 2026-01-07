Spotify flexibilizó requisitos para que más creadores ganen dinero

Según explicó Roman Wasenmuller, responsable global de podcasts de Spotify, desde el lanzamiento del programa el consumo mensual de pódcast en video casi se ha duplicado en la plataforma. Además, el usuario promedio reproduce el doble de programas de video por mes en comparación con el período previo a la iniciativa.

Ingresos

Spotify detalló que los creadores incluidos en el programa pueden generar ingresos a través de anuncios en plataformas gratuitas y otras plataformas. En el caso de los pódcast en video, se suma una fuente adicional: pagos directos de Spotify cuando los suscriptores premium ven los contenidos sin anuncios.

La empresa también adelantó que en abril lanzará nuevas herramientas de gestión de patrocinios y permitirá publicar y monetizar pódcast en video directamente desde plataformas de hosting de terceros como Acast, Audioboom y Libsyn.

Finalmente, presentó Spotify Sycamore Studios, que funcionará como nueva sede de los podcasts de The Ringer y estará disponible para algunos creadores. Junto a los estudios de Londres y Nueva York, esta iniciativa busca reducir los costos de producción y alquiler de instalaciones para los podcasters.