El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) emitió una alerta a la población ante la circulación de una estafa digital que utiliza de forma indebida la imagen y la voz de la ministra Fernanda Cardona, manipuladas mediante inteligencia artificial.
Inversión inexistente
"No caigas": alertan por estafa digital que usa la imagen de la ministra Cardona
El MIEM advirtió sobre un video falso creado con inteligencia artificial que utiliza la imagen y voz de la ministra para promover una estafa digital.