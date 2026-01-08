Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad estafa digital | Cardona | Miem

Inversión inexistente

"No caigas": alertan por estafa digital que usa la imagen de la ministra Cardona

El MIEM advirtió sobre un video falso creado con inteligencia artificial que utiliza la imagen y voz de la ministra para promover una estafa digital.

Estafa digital con la imagen de la ministra Fernanda Cardona.

Según informó el ministerio, el engaño se difunde a través de un enlace que dirige a una publicación titulada New product for the world of technology. En ese material audiovisual, generado de manera fraudulenta, se simula que la ministra invita a la ciudadanía a invertir en un supuesto programa denominado “Programa de inversión ciudadana UTE 2026”, el cual no existe.

MIEM advirtió sobre un video falso

Desde el MIEM subrayaron que todas las declaraciones atribuidas a la ministra en el video son completamente falsas y que su voz fue artificialmente creada con fines delictivos. El objetivo de esta maniobra es estafar a las personas, aprovechando la confianza que genera la figura de una autoridad pública y la referencia a una empresa estatal como UTE.

La cartera reiteró la importancia de informarse exclusivamente a través de los canales oficiales del Ministerio de Industria, Energía y Minería para conocer los programas y herramientas reales que se encuentran en funcionamiento dentro de su órbita.

Asimismo, el MIEM exhortó a la población a extremar las precauciones ante este tipo de contenidos y a denunciar cualquier información sospechosa ante la Unidad de Cibercrimen del Ministerio del Interior, con el fin de prevenir nuevas víctimas y colaborar en la investigación de estos delitos digitales.

