Senado de EEUU pone un freno legislativo a la ofensiva de Trump en Venezuela

Detener las hostilidades hacia Venezuela

El texto aprobado obliga al presidente Donald Trump a detener las hostilidades y subraya que la potestad de declarar la guerra o iniciar operativos de gran escala reside en el Congreso, tal como dicta la Constitución estadounidense. Este movimiento surge como una respuesta política a la escalada de agresiones contra la soberanía venezolana, incluyendo el reciente secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro.