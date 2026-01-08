Senado de EEUU pone un freno legislativo a la ofensiva de Trump en Venezuela

En un escenario de alta tensión regional, el Senado de los Estados Unidos (EE.UU) aprobó una resolución bipartidista que busca restablecer un control institucional sobre las decisiones bélicas del Ejecutivo, exigiendo que cualquier nueva acción militar en territorio venezolano cuente con la anuencia previa del Congreso.
Según informó teleSUR, la medida —aprobada con una ajustada mayoría de 52 votos contra 47—representa un desafío directo a la estrategia de Donald Trump. El mencionado medio destacó que cinco senadores republicanos —Rand Paul, Lisa Murkowski, Susan Collins, Todd Young y Josh Hawley— decidieron sumar sus votos al bloque demócrata, priorizando la preservación de las facultades constitucionales del Legislativo por sobre la lealtad automática al presidente.
Detener las hostilidades hacia Venezuela
El texto aprobado obliga al presidente Donald Trump a detener las hostilidades y subraya que la potestad de declarar la guerra o iniciar operativos de gran escala reside en el Congreso, tal como dicta la Constitución estadounidense. Este movimiento surge como una respuesta política a la escalada de agresiones contra la soberanía venezolana, incluyendo el reciente secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro.
El senador por Nueva Jersey, Andy Kim, reflejó el sentir de la oposición al declarar que el pueblo estadounidense no desea ejercer un control colonial sobre Venezuela y que existe una "profunda preocupación" por el carácter unilateral de los recientes despliegues militares.