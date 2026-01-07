El ámbito cultural uruguayo se encuentra conmocionado tras confirmarse el fallecimiento del docente, actor y transformista Luis Magallanes, reconocido popularmente por su icónico personaje “Dulce Polly”. La noticia fue difundida a través de un comunicado oficial de la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA), gremio que destacó su trayectoria no solo en las tablas, sino también como docente y referente del activismo social.
Tristeza
Falleció el actor y activista Luis Magallanes, conocido como "Dulce Polly"
Luis Magallanes, alias "Dulce Polly", padecía una enfermedad que se complicó en las últimas semanas. A través de sus redes sociales, compartía detalles de su tratamiento con sus seguidores.