Sociedad Luis Magallanes | Dulce Polly | SUA

Tristeza

Falleció el actor y activista Luis Magallanes, conocido como "Dulce Polly"

Luis Magallanes, alias "Dulce Polly", padecía una enfermedad que se complicó en las últimas semanas. A través de sus redes sociales, compartía detalles de su tratamiento con sus seguidores.

Luis Magallanes, comediante conocido por su personaje Dulce Polly.

Luis Magallanes, comediante conocido por su personaje "Dulce Polly".

 Foto: Facebook Dulce Polly
Por Redacción Caras y Caretas

El ámbito cultural uruguayo se encuentra conmocionado tras confirmarse el fallecimiento del docente, actor y transformista Luis Magallanes, reconocido popularmente por su icónico personaje “Dulce Polly”. La noticia fue difundida a través de un comunicado oficial de la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA), gremio que destacó su trayectoria no solo en las tablas, sino también como docente y referente del activismo social.

Desde la organización definieron a Magallanes como un “actor, profesor y activista, quien con su impronta artística siempre dio alegría y mucho amor a todos quienes lo disfrutamos”.

El legado de "Dulce Polly"

A lo largo de su carrera, Magallanes logró trascender géneros y generaciones. El comunicado de SUA resaltó su capacidad de adaptación y su magnetismo personal, describiéndolo como un artista “dueño de un carisma especialmente generoso y atractivo”.

Asimismo, la institución subrayó su relevancia artística al señalar que el intérprete “supo aggiornarse a distintas épocas y circunstancias y así llegar a ser un grande dentro de su estilo de quehacer teatral”. Su personaje, "Dulce Polly", se convirtió en un símbolo de libertad y expresión, marcando un antes y un después en el transformismo y el teatro de revista en Uruguay.

La Sociedad Uruguaya de Actores cerró su mensaje con un cálido reconocimiento a su memoria y un mensaje de apoyo para su círculo íntimo. “Lo despedimos con aplausos. Abrazo a su familia y amigos”, concluye la misiva, haciendo eco del sentimiento de gratitud de una comunidad que celebra su vida y su arte.

El comediante falleció a causa de un cáncer de laringe que se complicó en las últimas semanas; a través de sus redes sociales, el artista había compartido detalles de su tratamiento con sus seguidores.

