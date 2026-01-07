Falleció el actor y activista Luis Magallanes, conocido como "Dulce Polly"

Asimismo, la institución subrayó su relevancia artística al señalar que el intérprete “supo aggiornarse a distintas épocas y circunstancias y así llegar a ser un grande dentro de su estilo de quehacer teatral”. Su personaje, "Dulce Polly", se convirtió en un símbolo de libertad y expresión, marcando un antes y un después en el transformismo y el teatro de revista en Uruguay.

La Sociedad Uruguaya de Actores cerró su mensaje con un cálido reconocimiento a su memoria y un mensaje de apoyo para su círculo íntimo. “Lo despedimos con aplausos. Abrazo a su familia y amigos”, concluye la misiva, haciendo eco del sentimiento de gratitud de una comunidad que celebra su vida y su arte.

El comediante falleció a causa de un cáncer de laringe que se complicó en las últimas semanas; a través de sus redes sociales, el artista había compartido detalles de su tratamiento con sus seguidores.