El ingeniero uruguayo Alan Descoins fue seleccionado por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo en inteligencia artificial (IA) en 2025. Con este reconocimiento, el cofundador y director ejecutivo de Tryolabs, una empresa tecnológica con base en Montevideo, se suma a una lista global que celebra a quienes están transformando el presente y el futuro de la IA.
De Montevideo para el mundo
Top Time: un uruguayo entre los 100 líderes mundiales en inteligencia artificial
