Top Time: un uruguayo entre los 100 líderes mundiales en inteligencia artificial

Además, el ingeniero uruguayo ha liderado el desarrollo de modelos de inteligencia artificial aplicados a la predicción de generación solar, el seguimiento de fauna salvaje como los leones africanos y el mapeo de escuelas rurales mediante imágenes satelitales, con el objetivo de mejorar su conectividad.

La inteligencia artificial como una pieza del sistema

Para Descoins, la IA debe verse como una herramienta integrada en sistemas más amplios y no como un fin en sí mismo. En sus palabras: “Hay que pensar en la inteligencia artificial como una pieza del sistema; el desafío es que su implementación realmente mejore el conjunto”.

El reconocimiento de Time subraya el talento individual del ingeniero y también el crecimiento del ecosistema tecnológico uruguayo. Tryolabs, nacida en Montevideo hace más de quince años, se ha consolidado como una de las compañías latinoamericanas más respetadas en el campo de la inteligencia artificial aplicada a la industria y al desarrollo social.

Con su inclusión en la lista TIME100 AI 2025, Alan Descoins se posiciona como un referente global en el uso ético y estratégico de la inteligencia artificial, y confirma que desde Uruguay también se puede liderar la innovación tecnológica a nivel mundial.