Like inteligencia artificial | Tryolabs |

De Montevideo para el mundo

Top Time: un uruguayo entre los 100 líderes mundiales en inteligencia artificial

El ingeniero uruguayo Alan Descoins, CEO de Tryolabs, fue incluido por la revista Time entre las figuras más influyentes del mundo en inteligencia artificial.

Ingeniero uruguayo Alan Descoins, CEO de Tryolabs. Tomada del Time

Ingeniero uruguayo Alan Descoins, CEO de Tryolabs.

 Tomada del Time
Descoins, ingeniero en Computación egresado de la Universidad de la República, comenzó a programar de forma autodidacta a los 12 años. En 2009, junto a un grupo de colegas, fundó Tryolabs, una consultora especializada en soluciones basadas en aprendizaje automático e inteligencia artificial. La firma ha desarrollado proyectos para empresas y organizaciones de distintos países, aplicando tecnología para resolver desafíos sociales, ambientales y productivos.

Proyectos de Tryolabs

En su perfil publicado por Time, se destacan varios proyectos impulsados por Tryolabs bajo la dirección de Descoins. Entre ellos, una herramienta de código abierto creada junto a UNICEF para visualizar el impacto de las olas de calor sobre la infancia y medir la exposición de los niños a temperaturas extremas. También sobresale su colaboración con The Nature Conservancy, que utiliza cámaras y algoritmos de visión computacional para monitorear la pesca industrial en tiempo real, ayudando a prevenir prácticas insostenibles.

Además, el ingeniero uruguayo ha liderado el desarrollo de modelos de inteligencia artificial aplicados a la predicción de generación solar, el seguimiento de fauna salvaje como los leones africanos y el mapeo de escuelas rurales mediante imágenes satelitales, con el objetivo de mejorar su conectividad.

La inteligencia artificial como una pieza del sistema

Para Descoins, la IA debe verse como una herramienta integrada en sistemas más amplios y no como un fin en sí mismo. En sus palabras: “Hay que pensar en la inteligencia artificial como una pieza del sistema; el desafío es que su implementación realmente mejore el conjunto”.

El reconocimiento de Time subraya el talento individual del ingeniero y también el crecimiento del ecosistema tecnológico uruguayo. Tryolabs, nacida en Montevideo hace más de quince años, se ha consolidado como una de las compañías latinoamericanas más respetadas en el campo de la inteligencia artificial aplicada a la industria y al desarrollo social.

Con su inclusión en la lista TIME100 AI 2025, Alan Descoins se posiciona como un referente global en el uso ético y estratégico de la inteligencia artificial, y confirma que desde Uruguay también se puede liderar la innovación tecnológica a nivel mundial.

