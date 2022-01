Los contenidos del nuevo plan de estudios histórico del Ejército Nacional

En un tema sensible para la izquierda, el ministro de Defensa Javier García, que está en el tercer año de gestión de la cartera, hizo flamear el pendón relacionado a documentos militares relacionados a la represión contra grupos de izquierda y, ahora, esta suerte de revisionismo histórico sobre el rol de los militares en el proceso cívico militar. El efecto político casi fue logrado y el eje podría resumirse en “nosotros hicimos lo que no hizo el Frente Amplio en 15 años de gobierno”. Casi logrado porque en verdad los documentos entregados en su momento a Madres y Familiares de Detenidos desaparecidos y de acceso digital para la sociedad no aportaban nada nuevo, aunque sirvieron para refrescar la memoria.

Casi logrado, porque leído el material de estudio, voces calificadas del ámbito académico y especializado en temas de defensa del ámbito político expresaron que en uno de los ítems más sensibles, el rol de los militares durante el Terrorismo de Estado, había sabor a poco. Lo que las críticas ligeras pierden de vista, además, es que entran en el juego en el que Javier García juega con cartas marcadas, en la lógica, militares buenos contra militares malos.

Para los malos militares, sin lugar a dudas, la Justicia debe poder avanzar hacia ellos sin obstáculos, pero para el resto, la sociedad debe dilucidar cuál es su rol, y en última instancia, qué militares necesita Uruguay.

García versus Penadés

El ministro García miente cuando dice que durante quince años del gobierno del Frente Amplio no se hizo nada en el tema. Su problema no es centralmente el Frente Amplio, sino el alarido del triunfador sobre quién, en la interna del nacionalismo, tenía todas las condiciones para asumir su cargo: el senador Gustavo Penadés.

Efectivamente, cuando en el primer gobierno de Tabaré Vázquez se convocó a las Mesas Temáticas de Defensa, desde donde en otras cosas se actualizó la Ley de Educación Militar y se creó el Departamento de Formación, con mesas de muchísima mayor amplitud participativa (participaba por ejemplo Madres y Familiares) y sin apostar al actual show mediático, el legislador por el Partido Nacional que asistía, y aportaba, era Gustavo Penadés.

García llega a ministro de Defensa usando de trampolín la Comisión de Defensa del Senado cuando era legislador, y bendecido por la estrategia de Lacalle Pou de no colocar al frente de carteras sensibles a los pesados del herrerismo. No es casual que García fuera designado en Defensa y Larrañaga en el Ministerio del Interior. Cierto es que a lo largo de los quince años de gestión frenteamplista, la izquierda vivió sus propias tensiones, nada menores por cierto, y la designación en especial de Fernández Huidobro y su gestión fue un elemento fundamental de las mismas. Sobrevolaba la teoría de los ‘dos demonios’ y la no aceptación por una parte de la izquierd de que los enfrentados en armas actuaran en un largo proceso de paz.

Los contenidos

Una primera reflexión al abordar el tema, es reconocer la relativa importancia que a los asuntos de Defensa en general le ha dado la izquierda, en parte justificada por ser la que más ha sufrido la represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, y por otra parte una concepción de la defensa de la sociedad uruguaya, en la que ese tema era patrimonio exclusivo de los militares. La democracia se detiene en la puerta de los cuarteles, es mucho más profunda que lo que insinúa una casi consigna.

Si partimos de esta lógica y asumimos entonces la necesidad de observar el tema con los “lentes” militares, el tema es un poco más complejo que exigir a los nuevos oficiales que asuman el rol del esclarecimiento de la violación a los derechos humanos por parte de sus camaradas de armas.

“La historia militar constituye una rama específica de la historia, que abarca los ámbitos dedicados al análisis no solo de las batallas y las guerras, sino también otros aspectos de la cultura, la tecnología, la educación, la logística, la doctrina imperante en cada época y su relación con la sociedad civil”, se establece en el documento como un concepto central, agregando que “aparte de conocer al detalle las innovaciones y evoluciones de armamentos, organización, tácticas y doctrinas, también se deben analizar las ideas, y formas de sentir y pensar propias de la época a estudiar, encuadrando el hecho histórico militar en un marco espacial y temporal”.

El dedo y el ventilador

El periodista Nelson Fernández figura entre los docentes a cargo de algunos de los módulos que prevé la curricula.

Tema No. 7. Reconstrucción del escenario nacional e Internacional 1958-1985

Tutores: Lic. Ana Pereira y Lic. (PhDc) Jorge Arévalo Mutuberría

Lineamientos Orientadores.

Se realizará un enfoque de la investigación con la siguiente distribución temática

Subtema I: La crisis económica y las elecciones de 1958.

Subtema II: Los convulsionados años sesentas.

Tena No. 8 Reconstrucción del escenario nacional e Internacional 1971-1984

Tutores: Lic. Ana Pereira, Dr. Daniel Vignali y Lic. (PhDc) Jorge Arévalo Mutuberría

Lineamientos Orientadores.

Se realizará un enfoque de la investigación con la siguiente distribución temática

Subtema I: La afirmación del autoritarismo y el camino hacia la dictadura.

Subtema II. El golpe y la instalación del régimen (1973-1976).

Subtema III. El NO del 80 y el comienzo de la apertura (1980-1982)

Subtema IV. El camino hacia las elecciones (1983-1984)

Como en cualquier centro de estudios no cabe dudas de la importancia que desempeñan los docentes aún en funciones de tutorías. No es exclusivo al ámbito de formación militar, los contenidos de los textos, la interpretación de los mismos y el manejo en clase. El debate sobre quiénes suscribieron la Doctrina de la Seguridad Nacional y sus cadenas de golpes de Estado, la defensa del militarismo y las fuerzas democráticas sigue atravesando la sociedad. Si me preguntan a mí, me daría más que por satisfecho si en esas clases, se abordara la responsabilidad de los civiles que alentaron los quiebres institucionales.

Expositores y bibliografía utilizada

Presentaciones de expositores

Se desarrolló un extenso ciclo de conferencias y ponencias de diferentes personalidades de la Academia en las áreas de historia, política, periodismo, psicología y cultura; así como militares en situación de retiro que brindaron exposiciones sobre aspectos específicos de su área del conocimiento. Los aportes, puntos de vista, reflexiones y posturas expresadas en las diferentes instancias, con respecto a la complejidad de la temática, resultaron insumos valiosos que fueron considerados e incorporados en el proceso de análisis.

Periodista Nelson Fernández, periodista Leonardo Haberkorn, politólogo Ignacio Zuasnabar, Mayor (R.) historiador, Marcelo Díaz, periodista Daniel Gianelli, doctor Alfonso Lessa, coronel (R.), mag. Gustavo Vila, coronel (R.) Ulises del Valle Prada, coronel (R.) Carlos Berrutti, escritor Rodolfo Fatorusso, coronel (R.) doctor Eduardo Aranco, doctor Jaime Sapolinski, doctor Jorge Mosco, doctor Heber Gatto, periodista Tomás Linn, politólogo Rafael Porzecanski, doctor Gerardo Caetano, doctora Ana Frega, escritor Álvaro Alfonso, licenciado Alejandro Pasquariello, cnel. (R.) Carlos Araújo, licenciada (psicóloga) Valentina Camilo.

Bibliografía de referencia consolidada para sustentar los ejes temáticos

 Actas tupamaras. “Actas tupamaras”. Montevideo: TAE Editora. 1989.

 Achard, D. y Pivel, C. “Se llamaba Wilson. Exilio, regreso y muerte de Wilson”. Ed. Aguilar. 2008.

 Agudice, G. “Frugoni”. Montevideo. Uruguay. Editorial Proyección. 1995.

 Aguerre, P. “Hermano, trabajaremos de presos. El Coronel Pedro Montáñez y la Corriente 1815”. Montevideo. Ediciones de la Banda Oriental. 2012.

 Aldrighi, C. “Conversaciones reservadas entre políticos uruguayos y diplomáticos estadounidenses”. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental. 2012

 Aldrighi, C. “La izquierda armada. Ideología, ética e identidad en el MLN Tupamaros”. Montevideo: Edición del autor. 2016.

 Aldrighi, C . “El Caso Mitrione / La Intervención de EEUU en Uruguay (1965- 1973)”. Ed. Trilce. 2007.

 Alfonso A. “Buscando a los desaparecidos. Una Investigación sobre episodios ocultos”. Caesare. 2005.

 Alfonso A. “Encontrando a los desaparecidos. Traiciones, delaciones y secretos no revelados”. Caesare. 2006.

 Alfonso, A. “Los dos demonios”. Montevideo: Planeta. 2012.

 Alfonso A. “El revés de la trama. La historia secreta de la salida de la dictadura”. Montevideo: Fin de Siglo. 2001.

 Barrán J.P “Los cuestionamientos y desafíos de la Historia Reciente”. Historia Reciente. CEIU. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 2008.

 Bandera Lima. “El Abuso”. TAE Editora. 1996.

 Blixen, Samuel. “Seregni. La mañana siguiente”. Montevideo: Ediciones de Brecha. 1997

 Brañas Sosa, W. “Cómo destruir una democracia”. Montevideo: Artemisa. 2009.

 Broquetas, M. “La trama autoritaria. Derechas y violencia en Uruguay (1958- 1966)”. Montevideo. Ediciones de la Banda Oriental. 2014.

 Brum Pablo. ¨Patria para nadie¨. Montevideo. Planeta.2015.

 Bonetti, J. P. “La marcha del hambre. ¿Una historia enterrada, silenciada o escondida?”. Ministerio de Turismo. Montevideo, Uruguay. Tradinco. 2016.

 Bordaberry J. M . “Las Opciones”. Montevideo. Rosgal. 1980.