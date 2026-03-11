6G se convierte en palabra de moda tecnológica y China está a la vanguardia

Añadió que la innovación en aplicaciones de terminales con agentes de inteligencia artificial (IA) debería impulsar redes más inteligentes, con un despliegue de red moderadamente avanzado que respalde futuras aplicaciones, nuevos escenarios y mercados, y ayude a asegurar un camino claro para que China lidere el desarrollo de 6G.

Liu Wu, diputado de la Asamblea Popular Nacional e ingeniero del laboratorio estatal clave de Tecnología y Redes de Comunicación Óptica del Grupo de Tecnologías de la Información y la Comunicación de China, dijo que el avance clave de 6G en comparación con las generaciones anteriores será la integración completa de las redes "espaciales, aéreas, terrestres y marítimas", combinando las comunicaciones terrestres, satelitales, aéreas y marítimas al tiempo que integra profundamente la comunicación con la detección y la IA.

Afirmó que la tecnología facilitará la conectividad en zonas remotas, la exploración oceánica y la asistencia en caso de desastres, mientras que las señales inalámbricas también podrían monitorizar entornos y detectar signos vitales, ofreciendo un amplio potencial en áreas como la conducción autónoma, los hogares inteligentes y la monitorización de la salud, informó Xinhua.

China impulsará industrias del futuro como la energía del futuro, la tecnología cuántica, la IA incorporada, las interfaces cerebro-computadora y la tecnología 6G, según el Informe de la Labor del Gobierno.

Recientemente, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información anunció oficialmente que China había completado con éxito la primera fase de pruebas de la tecnología 6G, acumulando más de 300 tecnologías clave para su uso futuro, y que había iniciado plenamente la segunda fase de las pruebas.