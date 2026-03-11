6G se convierte en palabra de moda tecnológica y China está a la vanguardia

Con el auge de "llega el 6G" en la lista de búsquedas más populares de Weibo el martes, 6G se ha convertido en una de las palabras clave en el ámbito tecnológico durante las Dos Sesiones que se están celebrando en China, tras figurar en el Informe de la Labor del Gobierno de este año como una industria del futuro que debe impulsarse, generando un intenso debate entre legisladores, asesores políticos y expertos del sector.
Yang Jie, miembro del XIV Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh) y expresidente de China Mobile, declaró que cree que, para el final del XV Plan Quinquenal (2026-2030), 6G se habrá extendido en China, ofreciendo servicios digitales más completos y diversos a la población de todo el país. Añadió que "esta tecnología será un logro compartido de la humanidad y requerirá esfuerzos conjuntos de países de todo el mundo para establecer estándares globales unificados". Miao Wei, diputado de la Asamblea Popular Nacional (APN) y vicepresidente de ZTE, también instó a una planificación con visión de futuro de la industria 6G para construir una ventaja competitiva.
China alcanzó el liderazgo mundial en la era 5G
En una declaración, Miao afirmó que China alcanzó el liderazgo mundial en la era 5G, mientras que el desarrollo de 6G se adentra en un territorio inexplorado, lo que hace esenciales las pruebas tempranas de prototipos, la investigación de estándares y la planificación del espectro.
Añadió que la innovación en aplicaciones de terminales con agentes de inteligencia artificial (IA) debería impulsar redes más inteligentes, con un despliegue de red moderadamente avanzado que respalde futuras aplicaciones, nuevos escenarios y mercados, y ayude a asegurar un camino claro para que China lidere el desarrollo de 6G.
Liu Wu, diputado de la Asamblea Popular Nacional e ingeniero del laboratorio estatal clave de Tecnología y Redes de Comunicación Óptica del Grupo de Tecnologías de la Información y la Comunicación de China, dijo que el avance clave de 6G en comparación con las generaciones anteriores será la integración completa de las redes "espaciales, aéreas, terrestres y marítimas", combinando las comunicaciones terrestres, satelitales, aéreas y marítimas al tiempo que integra profundamente la comunicación con la detección y la IA.
Afirmó que la tecnología facilitará la conectividad en zonas remotas, la exploración oceánica y la asistencia en caso de desastres, mientras que las señales inalámbricas también podrían monitorizar entornos y detectar signos vitales, ofreciendo un amplio potencial en áreas como la conducción autónoma, los hogares inteligentes y la monitorización de la salud, informó Xinhua.
China impulsará industrias del futuro como la energía del futuro, la tecnología cuántica, la IA incorporada, las interfaces cerebro-computadora y la tecnología 6G, según el Informe de la Labor del Gobierno.
Recientemente, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información anunció oficialmente que China había completado con éxito la primera fase de pruebas de la tecnología 6G, acumulando más de 300 tecnologías clave para su uso futuro, y que había iniciado plenamente la segunda fase de las pruebas.