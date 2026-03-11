Una estatua provocadora de Donald Trump y Jeffrey Epstein apareció frente al Capitolio

Un mensaje político

La instalación forma parte de una serie de obras satíricas que buscan criticar la relación social que existió entre Trump y Epstein, quien fue condenado por delitos sexuales y murió en prisión en 2019. En la base de la escultura hay placas con textos irónicos que comparan su relación con la historia romántica del film y mencionan elementos como viajes lujosos, fiestas y secretos, con la intención de generar debate sobre poder, élites y responsabilidades políticas.

Los artistas señalaron que el objetivo es provocar discusión pública sobre las conexiones entre figuras de poder y el caso Epstein, utilizando el humor y la sátira como forma de protesta política.

Reacciones divididas

La aparición de la estatua generó reacciones inmediatas. Algunos la celebraron por ser una forma de arte político que cuestiona a las élites y la impunidad. Otros la consideraron de mal gusto o una provocación partidaria.

Desde la Casa Blanca se criticó la obra y se la calificó como un ataque político, mientras que los autores defendieron la intervención como parte de la tradición del arte satírico en el espacio público.

No es la primera vez

Statue-Trump-Epstein-Washington-DC-2025-031026-fe5ff6e2fcc4472996ca1a0c491cf85d getty

No es la primera estatua de este tipo en Washington. En 2025 el mismo colectivo instaló otra escultura llamada “Best Friends Forever”, que mostraba a Trump y Epstein tomados de la mano en el mismo lugar. Aquella obra fue retirada a las pocas horas tras generar polémica. Las reiteradas apariciones de estas esculturas forman parte de una estrategia artística de intervenciones temporales en el espacio público para denunciar las conexiones de figuras de alto perfil con la red de abusos sexuales de Jeffrey Epstein.