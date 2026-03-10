Irán afirma que los planes de EEUU e Israel han fracasado y denuncia ataques a infraestructura civil

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, calificó de "caóticas" y "sin rumbo" las recientes acciones militares de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. Según el jefe de la diplomacia persa, la ofensiva iniciada el pasado 28 de febrero no ha logrado cumplir sus objetivos políticos ni operativos iniciales.