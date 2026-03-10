Irán afirma que los planes de EEUU e Israel han fracasado y denuncia ataques a infraestructura civil

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, calificó de "caóticas" y "sin rumbo" las recientes acciones militares de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. Según el jefe de la diplomacia persa, la ofensiva iniciada el pasado 28 de febrero no ha logrado cumplir sus objetivos políticos ni operativos iniciales.
En declaraciones a la cadena PBS News, Araghchi sostuvo que la coalición buscaba una victoria rápida que incluyera un cambio de gobierno en pocos días. "Su 'Plan A' fracasó y ahora están probando otros planes que también han resultado fallidos. No vemos un objetivo lógico en sus acciones", afirmó el canciller.
Denuncia de ataques a objetivos no militares
El gobierno iraní denunció que la ofensiva ha impactado directamente en infraestructuras críticas, incluyendo hospitales, escuelas y plantas energéticas. Araghchi advirtió que estas acciones ya están generando consecuencias directas en la economía global, reflejadas en la reciente volatilidad del precio del petróleo a nivel mundial.
Contradicciones en la justificación de la ofensiva
La nota de prensa resalta lo que Teherán considera "justificaciones confusas" por parte de Washington:
Argumento nuclear: Mientras que inicialmente se habló de destruir la capacidad de enriquecimiento de uranio, organismos como el OIEA y la propia inteligencia estadounidense han reiterado que no existen pruebas de una producción de armas nucleares en Irán.
Capacidad militar: La administración actual justifica ahora los ataques como una necesidad de desmantelar el programa de misiles iraní, tras el estancamiento de las conversaciones indirectas entre ambas naciones.
Contexto del conflicto y sucesión política
La agresión militar, lanzada el 28 de febrero, provocó la muerte del ayatolá Alí Jameneí y de altos mandos militares, evento que derivó en la elección de Mojatabá Jameneí como su sucesor.
En respuesta, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) ha ejecutado más de 30 oleadas de ataques con misiles balísticos y drones, alcanzando 27 bases con presencia estadounidense en Oriente Medio, así como instalaciones militares en Tel Aviv y otros puntos estratégicos de Israel.