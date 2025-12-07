A una semana de las elecciones nadie sabe quién ganó en Honduras

Sin ganador

"Solo esperaron, cuando yo iba ganando, pasarle a Nasry Asfura, el cambio que ya denuncié, que le pasaron mis votos a los de él y viceversa, el jueves a las 3.24 de la madrugada, y a partir de entonces han pasado más de 72 horas y no dan ningún movimiento al cómputo", afirmó.

Nasralla, conductor de programas deportivos de televisión desde hace más de cuatro décadas, denunció que al menos 5.000 actas de las 19.167 juntas receptoras de votos han sido alteradas para restarle votos.

"Nosotros vamos a impugnar (…). Contamos con toda la información necesaria para revisar el proceso junto al CNE y al Partido Nacional (…). Yo gané. Sabemos que tenemos los votos favorables, que ganamos la elección; el problema ha estado en el conteo y en el TREP", dijo.

El miembro del CNE Marlon Ochoa denunció el domingo que el 'software' del TREP fue modificado sin autorización y una persona ajena a los responsables autorizados accedió al sistema, lo abrió, introdujo cambios y lo volvió a cerrar, violando los mecanismos de seguridad establecidos para proteger la transparencia electoral.

El consejero advirtió que lo ocurrido constituye una grave irregularidad y propuso que la Secretaría General del CNE levante un acta y remita la documentación al Ministerio Público para que inicie una investigación inmediata sobre la alteración del TREP.

Ochoa, quien representa en el CNE al gubernamental Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), denunció la noche del jueves una operación entre las cúpulas del Nacional y el Liberal y una injerencia extranjera aliada para imponer "una decisión electoral que corresponde al pueblo soberano".

Si, pero no

Las dos restantes consejeras, Ana Paolo Hall, presidenta del CNE, del Partido Liberal, y Cossette López-Osorio, del Nacional, rechazan las afirmaciones de Ochoa, aunque han censurado las interrupciones en el TREP.

Hall se desplazó el domingo al municipio de San Antonio de Flores, en el departamento El Paraíso, en la región centro-oriental del país, donde se realizaron las elecciones, debido a que el 30 de noviembre no se lograron celebraciones por diversas irregularidades.

La consejera no ha anunciado cuando se reanudará la publicación de los resultados de los comicios y sus ganadores, para lo cual el CNE tiene un plazo de 30 días después de la celebración de las elecciones.

Al momento de la paralización de resultados del TREP, la tarde del viernes 5 de diciembre, Asfura marchaba delante con el 40,25% de los votos, seguido de cerca por Nasralla, con el 39,4%; y en el tercer lugar estaba la candidata de Libre, Rixi Moncada, con 19,33%.

(Sputnik)