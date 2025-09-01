África en el tablero geopolítico: la creciente influencia de China y Rusia

La empresa militar privada Wagner, pese a la muerte de su líder Yevgueni Prigozhin, continúa operando como brazo de influencia rusa. Estos países no solo reciben entrenamiento y armamento, sino también respaldo político en foros internacionales. El impacto es doble: por un lado, Rusia logra consolidar aliados en el continente; por otro, África experimenta un reordenamiento en sus vínculos de defensa, alejándose de Europa y acercándose a Eurasia.

China y el megaproyecto de infraestructura en Etiopía y Kenia

China ha convertido a África en uno de los ejes de su Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI). Un ejemplo evidente se observa en Etiopía y Kenia, donde empresas chinas han construido ferrocarriles modernos, carreteras y zonas industriales. El ferrocarril Addis Abeba–Yibuti, financiado y ejecutado por compañías chinas, se ha convertido en una vía esencial para el comercio etíope.

El impacto es innegable: los países acceden a infraestructura moderna que de otro modo sería imposible de financiar. Sin embargo, la contracara es la creciente dependencia económica de África respecto de Beijing, con altos niveles de endeudamiento que ponen en duda la sostenibilidad de estos proyectos.

La competencia energética en Nigeria y Angola

Nigeria y Angola, principales exportadores de petróleo del continente, son piezas clave en la lucha por recursos energéticos. Mientras empresas occidentales aún dominan sectores importantes, tanto Rusia como China han incrementado su presencia.

China ha invertido en refinerías, puertos y acuerdos de compra a largo plazo, asegurándose un suministro energético vital para su industria. Rusia, en cambio, busca acuerdos bilaterales de explotación y venta de armamento como mecanismo de entrada al sector energético. Esta competencia redefine la economía política africana y otorga a los gobiernos locales mayor margen de negociación frente a Occidente.

África del Sur y su rol en los BRICS

Sudáfrica, como miembro de los BRICS, desempeña un papel geopolítico crucial. En este bloque, China y Rusia encuentran un espacio para reforzar sus vínculos con África, especialmente en momentos en que buscan contrarrestar las sanciones y el aislamiento promovido por Occidente.

El último encuentro de los BRICS en Johannesburgo mostró con claridad cómo Sudáfrica se posiciona como puente entre el continente y el Sur Global. A través de este bloque, Moscú y Beijing ofrecen cooperación financiera, tecnológica y militar, lo que fortalece la idea de una multipolaridad global en la que África ya no ocupa solo un rol pasivo, sino de creciente protagonismo.

La crisis alimentaria y el acuerdo de granos con Rusia

La guerra en Ucrania ha tenido un efecto directo en África: el alza del precio de alimentos y fertilizantes. Rusia, consciente de esta vulnerabilidad, ha buscado presentarse como un socio alternativo, ofreciendo envíos de granos gratuitos o con descuentos a países como Somalia, Eritrea y Zimbabue.

Esta estrategia tiene un claro trasfondo geopolítico: ganar apoyos africanos en votaciones de la ONU y construir una narrativa de solidaridad frente al “egoísmo occidental”. Para África, la dependencia de estas importaciones revela la fragilidad estructural de su seguridad alimentaria y la necesidad de avanzar hacia una mayor soberanía agrícola.

Oportunidades para Uruguay en este escenario

La creciente relevancia geopolítica de África abre para Uruguay un conjunto de oportunidades que pueden articularse en distintas dimensiones:

• Diplomática y política: con su tradición de inserción multilateral y su experiencia en la defensa de los derechos humanos y de las minorías étnico-raciales, Uruguay puede posicionarse como un interlocutor confiable ante la Unión Africana y los bloques regionales. Retomar una agenda activa en torno a la sexta región africana (la diáspora) le permitiría fortalecer puentes con América Latina y el Caribe.

• Económica y comercial: el dinamismo africano ofrece nichos concretos para la exportación de productos uruguayos, como carne, lácteos, granos y tecnología agroindustrial. A su vez, Uruguay puede convertirse en un socio estratégico en materia de energías renovables, un sector en el que África necesita experiencia y que el país sudamericano ha desarrollado con éxito.

• Educación y conocimiento: los países africanos demandan formación en áreas como agricultura, políticas sociales y gestión pública. Uruguay, a través de sus universidades y de la cooperación Sur-Sur, puede ofrecer programas de intercambio académico y técnico que fortalezcan vínculos de largo plazo.

• Puente con el Mercosur: dado que varios Estados africanos buscan estrechar lazos con bloques económicos y con los BRICS, Uruguay puede desempeñar un rol de plataforma de entrada al Mercosur, facilitando acuerdos de comercio e inversión.

• Cultural y étnico-racial: como país con una comunidad afrodescendiente reconocida y organizada, Uruguay tiene la posibilidad de liderar propuestas en el marco de las reparaciones históricas, el reconocimiento de las diásporas y la valorización del patrimonio cultural común. Esto no solo refuerza su presencia internacional, sino que también consolida políticas de inclusión hacia adentro.

África hoy es un escenario dinámico, donde confluyen contradicciones y oportunidades. La creciente incidencia de China y Rusia responde a la búsqueda de ambas potencias de ampliar su influencia en el tablero global, pero también a la necesidad africana de diversificar sus socios y escapar de relaciones históricas de dependencia con Europa y Estados Unidos.

Para Uruguay, este contexto no debe pasar desapercibido. Retomar una política activa hacia África —ya esbozada en anteriores administraciones— permitiría al país abrir nuevos mercados, fortalecer alianzas culturales y estratégicas, y ganar relevancia diplomática en el Sur Global. En un mundo multipolar, mirar hacia África no es solo un gesto solidario o histórico: es, sobre todo, una apuesta inteligente de inserción internacional.

*Romero Rodríguez: histórico activista afrouruguayo por los derechos humanos, con trayectoria local e internacional. Fue asesor presidencial y embajador itinerante para África y su diáspora. Referente de Mundo Afro.