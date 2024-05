Ajedrez mundial: el poder real y el poder formal

Es lógico que, tanto en Irán como los analistas de los servicios de inteligencia del mundo, abran a estudio un abanico de respuestas encontradas. Tras las sentidas condolencias de las autoridades de gobierno y religiosas del país, se dio a conocer que el primer vicepresidente de Irán, Mohammad Mokhber, fue nombrado el lunes como presidente en funciones de la República Islámica.

El mero hecho de que el nombramiento haya sido por la máxima autoridad religiosa del país, Ayatolha Alí Jamenei, es propio de un estado teocrático. Por eso, es allí donde radica al poder real, que, como hemos señalado, en este caso, na va de la mano del poder formal.

¿Qué pasó?

Dejemos para otros investigadores la veracidad del accidente. La niebla conque se autorizó la búsqueda del helicóptero, hasta que apareció accidentado y con todos los muertos (8) al lado del mismo, es elocuente. No parece a simple vista razonable que se autorice la partida de un vuelo en esas condiciones climáticas. Dos helicópteros sobrevivieron. Uno no.

Ese, el único que se accidentó, no tuvo sobrevivientes y salvo la tripulación todos eran figuras (presidente, Canciller, Gobernador) del primer orden del poder formal. Pero, repito, se escribirán ríos de tinta, durante muchos meses, con teorías encontradas: “Fue un Accidente”, “Fue un atentado” y emerge un nuevo tema para la controversia y la suspicacia internacional. A nosotros nos interesa hoy, otro ángulo.

La búsqueda

Durante la noche del domingo proseguía la búsqueda, y la primera noticia de que nos informamos el lunes, fue su aparición. Efectivos de la muy confiable Media Luna Roja (Cruz Roja de los países musulmanes), confirmó el hallazgo: restos del accidente, los restos mortales de clérigos y gobernantes, fueron trasladados de inmediato a la ciudad de Tabriz.

Lo curioso, es que, al confirmarse la muerte, el duelo nacional y las oraciones para que esté en la compañía de Alá, se sucedieron y el mundo seguía sin saber quién lo sucedería.

¿Es que acaso no hay en Irán un Vice Presidente.? Bueno no, hay más de uno por si la vacancia se vuelve a repetir. Pero, ¿hay un primer viceoresidente? Si, lo hay.

De todos modos, una vez más: lo formal no siempre va de la mano de lo real. Propio de un Estado teocrático, hasta que el Ayatolha Alí Jamenei, máxima autoridad religiosa del país no confirmara o pusieran en posesión del cargo al nuevo Presidente, no se sabia a ciencia cierta si sería él quien. Le sustituyera.

El sucesor

Finalmente, Al Jamenei confirmó como sucesor al Primer Vicepresidente. Y luego asumió. Recordemos que el Ayatollah Jamenei, es quien sucedió en el liderazgo religioso de Irán, al fundador de la república, el Ayatollah Ruhollah Khomeini. Este con manifestaciones populares derrocó al Sha persa Reza Pahlevi, el 16 de enero de 1979. Recuerdo ese día minuto a minuto. Era mi cumpleaños y había viajado a Londres para festejarlo con mis viejos.

Diez años más tarde, al morir Khomeini deja como heredero al Ayatollah Jamenei que lo suple desde entonces, teniendo ahora 85 años. El Presidente fallecido esta considerado un posible sucesor religioso cuando se produjera la muerte del lider iraní, que a pesar de su avanzada edad mantiene un firme control de la autoridad en su país.

Claro, nada de esto, debe llamar la atención porque en la propia cultura persa, de la cual podemos leer historias en la propia Biblia, es teocrática. Por lo tanto, sus instituciones políticas también. Ahora bien, los hechos de estos últimos días simplemente nos permiten poner ejemplos, sobre cómo funciona una República Teocrática, además de islámica. Nada nuevo.

Ajedrez mundial

Pero para lo que nos puede ayudar este ejemplo, es para pensar siempre, cuando ocurre una movida de piezas del ajedrez estratégico internacional es si el poder formal y el real, en cada caso, van de la mano. Este es solo un ejemplo ya que no pretenden otra cosa. Se sabe por definición, que Irán era una teocracia donde los cargos de las autoridades políticas están sometidos y dependen de las religiosas. Pero hay muchos casos donde las reglas son una y la realidad es otra.

En EEUU al Presidente se le llama Comandante en Jefe. Es una manera de recordar algo que es inherente al cargo en todos los sistemas presidenciales. Pero en EEUU se recuerda como muestra de que ese hombre es titular del poder político y coercitivo del Estado en su máxima expresión.

Pero, por ejemplo, los últimos cinco días de la presidencia de Richard Nixon, tenía el poder formal pero no el real. No tenía Vice Presidente porque quien había sido electo para el cargo, como compañero de fórmula suyo Spiro Agnew, había dimitido fruto de acusaciones de corrupción. EL fue sometido a juicio político por el escándalo conocido como WATERGATE y renunció antes de su censura.

EL Parlamento eligió a su Presidente Gerald Ford como Vice Presidente. Se embarcó con destino su estado natal de California, en la localidad de Yorba Linda. En pleno vuelo, en la Casa Blanca, Ford juró como presidente. Un oficial de la FA de los EEUU se le acercó y le dijo “SEÑOR” (no más Señor Presidente), “el vuelo FA 1 ha finalizado, volado bajo el nombre de FA 524”. FA1 es solo cuando viaja el Presidente.

He acá un ejemplo totalmente distinto del anterior. Las formas cuentan y se guardaron hasta el más mínimo detalle hasta el segundo final. Pero el poder real no. Por eso siempre hay que mirar si poder formal y real van de la mano, si queremos entender lo que pasa.

Hoy se sabe, y está documentado, que cinco días antes, a Nixon, le habían quitado los códigos secretos del arsenal nuclear.