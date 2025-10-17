Al menos 11 miembros de una familia son asesinados en ataque aéreo de Israel en Gaza

Acuerdo para Gaza

El lunes pasado, en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, los presidentes de EEUU, Egipto y Turquía –Donald Trump, Abdelfattah al Sisi y Recep Tayyip Erdogan, respectivamente– y el primer ministro de Catar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman al Thani, firmaron un acuerdo de paz para Gaza.

El mismo lunes fueron liberados y repatriados a Israel los últimos 20 rehenes que quedaban con vida en manos del movimiento palestino Hamás. Por su parte, Israel excarceló a 250 presos palestinos que cumplían cadena perpetua y a más de 1.700 habitantes de la Franja de Gaza detenidos después del ataque del 7 de octubre de 2023.

Además de la liberación de rehenes y la retirada de tropas israelíes de Gaza, el plan de paz presentado por el presidente de EEUU prevé que Hamás y otras facciones renuncien a participar en el gobierno del enclave. Según el mismo, el control de la Franja deberá ser entregado a un gobierno tecnócrata supervisado por una estructura internacional encabezada por el propio Trump.

(Sputnik)