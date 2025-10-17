Gran caravana hacia la casa de Cristina Kirchner para pedir su libertad

El peronismo transformó el histórico 17 de octubre en una contundente demostración de fuerza y lealtad, movilizando a la militancia en una marcha hacia el domicilio particular de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) en el barrio de Constitución. El objetivo es claro y potente: reclamar por su libertad y denunciar la "proscripción" que, según el kirchnerismo, ejerce el Lawfare y el "Partido Judicial".