Mundo Donald Trump | Venezuela |

se agrava la crisis

Ante amenazas de Trump, Armada de Venezuela comenzó a escoltar buques petroleros

Maduro afirmó que el país seguirá comercializando su petróleo pese a las amenazas de bloquear los buques de crudo que entren y salgan de esta nación caribeña.

Armada de Venezuela comenzó a escoltar petroleros.
En respuesta al "bloqueo" anunciado por el presidente Donald Trump el martes, la Armada venezolana escoltó varios buques petroleros que transportaban productos petrolíferos desde Venezuela, informó The New York Times. "Varios barcos zarparon de la costa este del país con escolta naval entre la noche del martes y la mañana del miércoles, según tres personas familiarizadas con el asunto", señala el medio.

Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó que el país seguirá comercializando su petróleo pese a las amenazas de EEUU de bloquear los buques de crudo que entren y salgan de esta nación caribeña.

Siguiendo esta línea, el Times afirma que "varios barcos zarparon de la costa este del país con escolta naval entre la noche del martes y la mañana del miércoles, según tres personas familiarizadas con el asunto. Los buques partieron apenas horas después de que Trump anunciara su intención de bloquear los petroleros sancionados que comercian con Venezuela".

Venezuela seguirá vendiendo

"Venezuela seguirá comerciando todos sus productos y seguirá el comercio para allá y para acá de nuestro petróleo y de todas nuestras riquezas naturales que por Constitución pertenecen a su único dueño legítimo que es el soberano pueblo de Venezuela", expresó Maduro durante una alocución.

Aseguró que su país cuenta con el apoyo de los "pueblos del mundo" ante esta "escalada guerrerista, ilegal, desproporcionada e innecesaria".

"Se recuerda la diplomacia corsaria, la diplomacia de las cañoneras, pero esto es sencillamente la diplomacia de barbarie y no es tiempo de barbarie, es tiempo de civilización humana, es tiempo del respeto al derecho internacional y Venezuela hará respetar sus derechos con la fuerza y la verdad", comentó.

Diálogo con la ONU

Maduro resaltó que más temprano conversó con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, a quien pidió rechazar la amenaza de EEUU contra la soberanía de esta nación sudamericana.

"Le expuse lo que ha sucedido desde el aumento de las amenazas del Gobierno de EEUU y lo que han manifestado al decir que todos nuestros recursos le pertenecen a ellos, además, lo que nunca habíamos escuchado, que nuestras tierras también les pertenecen, y se las tenemos que devolver, sencillamente es una pretensión guerrerista y colonialista", acotó.

El martes, Trump ordenó el "bloqueo total y completo" a petroleros que entren y salgan de Venezuela.

(Sputnik)

Temas

