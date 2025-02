Apareció Milei: negó responsabilidad en la estafa de $Libra y culpó a los que le creyeron

Milei publicó un mensaje en sus redes alentando la creación de la moneda, que serviría para financiar proyectos en el país y que en sitios especializados como DexScreener se sigue presentando con el nombre del mandatario argentino.

"Por querer darles una mano a los argentinos me comí un cachetazo", admitió el Jefe de Estado, quien advirtió que "debe haber sólo cinco argentinos" entre las víctimas y celebró que la mayoría de los perjudicados son de China y Estados Unidos.

Milei reconoce

El presidente tuvo que reconocer su error en la madrugada del sábado y borró su publicación, cuando el valor de $Libra, que funciona dentro de una red basada en tecnología de cadena de bloques (blockchain) y que se caracteriza por basarse en un mecanismo especulativo de alto riesgo, ya se había desplomado en su cotización.

"Yo obré de buena fe. Pero tengo que aprender. La lección más importante es que yo asumí la presidencia y seguí siendo el de siempre. Cualquiera que me conoce sabe que podía acceder a mí de la misma manera de siempre, esto me enseñó que tengo que poner filtros. Tendré que levantar murallas y que sea más difícil acceder a mí. Hay que buscar la forma para que cuando las cosas lleguen a mí, ya estén resueltas", reflexionó.

Se estima que unas 40.000 personas perdieron millones de dólares en pocas horas a partir de la publicidad de Milei en torno a la moneda digital $Libra, aunque el mandatario afirma que fueron 5.000.

"Yo no tengo nada que ocultar, puedo hablar tranquilamente. Por lo tanto no tengo problemas de dar la cara. Me parece que los compromisos hay que cumplirlos, eso de que cuando hay un ruido, no cumplir, significa que hay algo que esta sucio", se atajó Milei.

La culpa de otros

Asimismo, echó culpas a la "política tradicional", de quienes afirmó que "están nerviosos", porque le favorecen las encuestas de cara a las elecciones legislativas de medio término que se realizan este año.

En la entrevista, Milei reconoció su vínculo con Hayden Davis -creador del token-, a quien llegó a recibir en la Casa Rosada, aunque negó haber cobrado por difundir la criptomoneda.

El hecho generó una ola de juicios contra el presidente argentino, tanto en la justicia local como en la estadounidense, y pedidos de juicio político en el Congreso.

(Sputnik)