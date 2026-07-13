Irán atacó petroleros de Emiratos que navegaban por el estrecho de Ormuz

Al condenar los ataques, el ministerio advirtió que EAU se reserva el derecho de responderlos, asegurando que el país está dispuesto a contrarrestar todos los desafíos.

EEUU e Irán vuelven a atacarse

Irán y Estados Unidos reanudaron las hostilidades en la noche del 7 al 8 de julio, menos de tres semanas después de que los presidentes de ambos países firmaran un memorando de entendimiento que puso fin a los combates y abrió el camino para negociar un acuerdo definitivo.

El documento establecía el cese inmediato de las acciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y comprometía a Washington y Teherán a no iniciar guerras en el futuro ni recurrir a las amenazas del uso de la fuerza.

El país persa está respondiendo al fuego con andanas de misiles y drones contra las bases militares estadounidenses en Baréin, Catar, Jordania, Kuwait y otros países de Oriente Medio.

(Sputnik)