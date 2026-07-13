Irán atacó petroleros de Emiratos que navegaban por el estrecho de Ormuz

Mientras Donald Trump alardea del supuesto control estadounidense sobre el estrecho de Ormuz, dos petroleros de Emiratos Árabes Unidos (EAU) fueron atacados por misiles de crucero de Irán en ese lugar. Los ataques provocaron la muerte de un miembro de la tripulación de uno de ellos y heridas a otras ocho personas, afirmó el Ministerio de Defensa emiratí.
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"Dos petroleros nacionales, el Mombasa y el Al Bahiya, fueron atacados por misiles de crucero iraníes en el corredor sur del estrecho de Ormuz, en aguas territoriales de Omán. Como resultado del ataque, murió un indio, miembro de la tripulación del petrolero Mombasa, y resultaron heridos otros ocho tripulantes: seis indios y dos ucranianos", reza el comunicado de la cartera recibido por esta agencia.
El ente castrense precisó que cuatro personas se encuentran en estado grave a raíz de los ataques que también causaron incendios en los buques cisterna, ya controlados.
Al condenar los ataques, el ministerio advirtió que EAU se reserva el derecho de responderlos, asegurando que el país está dispuesto a contrarrestar todos los desafíos.
EEUU e Irán vuelven a atacarse
Irán y Estados Unidos reanudaron las hostilidades en la noche del 7 al 8 de julio, menos de tres semanas después de que los presidentes de ambos países firmaran un memorando de entendimiento que puso fin a los combates y abrió el camino para negociar un acuerdo definitivo.
El documento establecía el cese inmediato de las acciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y comprometía a Washington y Teherán a no iniciar guerras en el futuro ni recurrir a las amenazas del uso de la fuerza.
El país persa está respondiendo al fuego con andanas de misiles y drones contra las bases militares estadounidenses en Baréin, Catar, Jordania, Kuwait y otros países de Oriente Medio.
(Sputnik)