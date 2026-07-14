Recrudecen los combates: Irán responde con misiles y drones a ataques de EEUU

Irán responde

Por su parte, las fuerzas iraníes lanzaron más drones y misiles contra bases militares estadounidenses en Baréin y Kuwait, declaró este martes el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) del país persa.

"Durante la operación con misiles y drones, fueron destruidos varios almacenes de armas y repuestos para buques y aviones enemigos en la base Shaikh Isa en Baréin. También fue atacada una plataforma donde estaban desplegados drones enemigos MQ-9 en la base Ali Al Salem en Kuwait; varios drones resultaron destruidos y dañados", señala el comunicado, citado por el Servicio de Radiodifusión de la República Islámica de Irán (IRIB).

El CGRI afirmó que se trata de una operación de represalia a los bombardeos estadounidenses contra blancos militares en el sur de Irán.

El organismo advirtió que "mientras no cesen las fechorías de Estados Unidos en Oriente Medio, ni una sola gota de petróleo saldrá de la región".

Reanudan hostilidades

Irán y EEUU reanudaron las hostilidades en la noche del 7 al 8 de julio, menos de tres semanas después de que los presidentes de ambos países firmaran un memorando de entendimiento que puso fin a los combates y abrió el camino para negociar un acuerdo definitivo.

El documento establecía el cese inmediato de las acciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y comprometía a Washington y Teherán a no iniciar guerras en el futuro ni recurrir a las amenazas del uso de la fuerza.

El país persa está respondiendo al fuego con andanas de misiles y drones contra las bases militares estadounidenses en Baréin, Catar, Jordania, Kuwait y otros países de Oriente Medio.

(Sputnik)