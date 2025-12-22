Asesinan a un alto mando militar de Rusia mediante un coche bomba en la capital

Además, señaló que al lugar de los hechos fueron enviados investigadores forenses para brindar asistencia práctica en la resolución del crimen.

"Se ordenarán los exámenes necesarios, incluyendo pruebas forenses y de explosivos. Se está interrogando a testigos y testigos presenciales, y se están examinando las grabaciones de las cámaras de seguridad", detalló.

¿Quién era Fanil Sarvárov?

Fanil Sarvárov nació en 1969 en la provincia rusa de Perm y se dedicó desde joven a la carrera militar, graduándose en la Escuela Superior de Mando de Tropas Acorazadas de Kazán, en la Academia de las Tropas Acorazadas y en la Academia del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia.

Durante su servicio en el Ejército pasó por todos los principales cargos militares. De 1992 a 2003 participó en operaciones de combate y operaciones antiterroristas en el sur de Rusia. Además, en los años 2015 y 2016 participó en el operativo antiterrorista ruso en Siria. En ese mismo período fue nombrado jefe del Departamento de Entrenamiento Operativo del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia.

En 2024, el presidente Vladímir Putin le otorgó a Sarvárov el grado militar de teniente general. Asimismo, fue distinguido con numerosas condecoraciones estatales.

Fue caballero de la Orden al Valor, de la Orden Por el Mérito Militar, de la Medalla de Suvórov y de las medallas de la Orden Por Méritos ante la Patria de I y II grado. También fue distinguido con el título honorífico de Especialista Militar Emérito de la Federación de Rusia.