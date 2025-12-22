Un delincuente intentó rapiñar este lunes un local de venta de celulares, ubicado en la esquina de General Artigas y 18 de Julio, en pleno centro la ciudad de San José de Mayo. El rapiñero llegó en una moto e ingresó al local a las 14:30 y efectuó dos disparos de arma de fuego.
Delincuente entró a los tiros
Intento de rapiña en centro de San José terminó con ladrón abatido y mujer herida de bala
Un delincuente fue abatido por policías en un intento de rapiña en un comercio del centro de San José de Mayo. Una empleada fue baleada y está fuera de peligro.