Sociedad San José | rapiña | comercio

Delincuente entró a los tiros

Intento de rapiña en centro de San José terminó con ladrón abatido y mujer herida de bala

Un delincuente fue abatido por policías en un intento de rapiña en un comercio del centro de San José de Mayo. Una empleada fue baleada y está fuera de peligro.

 San José ahora
Por Redacción Caras y Caretas

Un delincuente intentó rapiñar este lunes un local de venta de celulares, ubicado en la esquina de General Artigas y 18 de Julio, en pleno centro la ciudad de San José de Mayo. El rapiñero llegó en una moto e ingresó al local a las 14:30 y efectuó dos disparos de arma de fuego.

Uno de los tiros hirió a una empleada del comercio en el abdomen y en un brazo, quien ya fue operada y está fuera de peligro.

Dos policías que estaban enfrente al comercio abatieron al rapiñero

Enfrente al local había dos efectivos policiales vestidos de particular en la puerta de la sucursal del Banco República (BROU) sobre la plaza Treinta y Tres Oriental de la capital maragata.

Cuando escucharon los disparos, los policías cruzaron la calle y dispararon contra el rapiñero, quien recibió uno de los disparos en la cabeza.

Tras ingresar esta tarde al CTI, falleció a los pocos minutos.

